Buscan a ladrón de cruces que profanó tumba de María en el Valle

El sepulturero del cementerio del corregimiento Santa Elena, en El Cerrito, y el sacerdote Juan Carlos Jaramillo se sobrecogieron cuando ingresaron al campo santo y vieron que la cruz de la tumba de María, la protagonista de la obra cumbre de Jorge Isaacs, estaba completamente retorcida.



“He convocado a la comunidad a una ‘Velatón’ el viernes”, añadió el presbítero que recibió respaldo de la Diócesis de Palmira.



El hallazgo fue en las primeras horas del lunes y vieron la cruz inclinada, con el nombre de quien inspiró al escritor vallecaucano a crear, precisamente, ‘María’. Esta situación develó la profanación de la tumba, la segunda vez que ocurre, según el sacerdote Jaramillo, quien explicó que en la primera ocasión, el ladrón al que nunca atraparon, se habría llevado la cruz y esta segunda, como estaba tan reforzada, no pudo ser arrancada.

Este es no de los daños. Foto: Cortesía del sacerdote Juan Carlos Jaramillo

Pero cruces de otras tumbas sí fueron separadas y quedaron en el suelo y otras, inclinadas. Los restos de las tumbas, entre ellas, la de María, no fueron removidos.



De hecho, en esta última, los restos están bajo una pesada estructura en ladrillo. “Esto no puede seguir pasando de dañar las cruces, irrespetando a difuntos y los vivos seguir como si no estuviera pasando nada”, dijo el clérigo.



En la Secretaría de Gobierno de El Cerrito rechazaron lo ocurrido y señalaron que la Policía busca a los profanadores.

Reforzar un muro

El sacerdote Juan Carlos Jaramillo contó que lleva seis meses en esta parroquia en Santa Elena y desde entonces ha venido buscando recursos para mejorar los muros de los costados del cementerio y la seguridad. La persona que cuida, trabaja cuatro horas diarias y la entrada cuenta con una puerta ya deteriorada, y solo se cierra con una cadena, pero los intrusos “pueden entrar por cualquier lado”.

Por eso busca recoger fondos de los feligreses y de quienes tienen a sus seres queridos en el cementerio para reforzar un muro.



