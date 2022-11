En la secretaría de Salud Pública de Cali buscan a 227.000 usuarios del Sisbén.



La urgencia se debe porque deben actualizar sus datos en el sistema de beneficiarios.



De no hacerlo, podrían perder la afiliación al Régimen Subsidiado, lo que causaría dificultades para obtener ayudas, sobre todo, en el sistema de salud.

"Nosotros tenemos actualmente identificadas a estas personas, que por diferentes circunstancias ingresaron al sistema, pero que no han cumplido con la encuesta de la metodología IV del Sisbén", dijo la subsecretaria de Prestación de Servicios, Janeth Vélez Jaramillo.



Si no se realiza este procedimiento de actualización en 28 puntos de atención dispuestos, pueden correr el riesgo de que, a marzo de 2023, salgan del sistema y pierdan las bondades del Sisbién, siendo un riesgo para la comunidad y una problemática social que se puede presentar en la ciudad”, sostuvo la funcionaria.



Del 15 al 19 de noviembre se realizará en la capital vallecaucana la ‘Semana de la promoción y la continuidad en la afiliación’, en los CALI de las comunas 1, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 20 y 21. También en la Casa de Justicia de Aguablanca, en la secretaría de Salud Pública de Cali y en las IPS de la red pública. Allí funcionarán los puntos de atención, con horario extendido, para que la comunidad acceda a la programación de la encuesta.



La Subsecretaria también fue enfática en decirr que es obligatorio consultar el estado de afiliación a la Entidad Aseguradora del Plan de Beneficios (EAPB) y realizar la encuesta del Sisbén, en caso de no estar actualizada con la metodología IV que se implementó desde 2021.



“El Sisbén ha implementado una herramienta electrónica que hoy en día es muy importante, porque con un celular y a través de un aplicativo que se llama ‘Búsquese aquí’, las personas pueden ingresar con su número de cédula, verificar su estado en el sistema de afiliación y si ya tiene surtido el proceso de la encuesta, allí le va a informar o también puede agendar la cita para hacerla”, puntualizó Vélez Jaramillo.



El Sisbén por sí solo no garantiza la afiliación a una EAPB. Una encuesta del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos y, dependiendo de la clasificación o puntaje, podría acceder a la afiliación subsidiada.



“Se cambió la metodología y se viene haciendo una nueva encuesta desde 2019 y 2021. Esto significa que todo el que esté registrado en la base de datos, debe actualizarse y es importante porque los programas sociales del Estado hacen cortes y definen quiénes son los beneficiarios, dependiendo de esos cortes. Quien no esté en metodología IV no podrá acceder a los programas”, explicó Claudia María Peláez, directora del Sisbén en Cali.



Si usted desea obtener información telefónica, comuníquese con las líneas fijas (602) 413 90 87, 668 01 80 o al WhatsApp 316 570 12 73.



En la secretaría de Salud Pública de Cali también se informó que esta situación se presenta en todo el territorio colombiano, luego de levantarse las medidas excepcionales por la pandemia, bajo el decreto 064 de 2020. Este permitió que las personas sin encuesta del Sisbén se pudieran afiliar al Sistema General de Seguridad Social en Salud–SGSSS bajo el Régimen Subsidiado.



No obstante, los afiliados tienen el deber de realizar la encuesta del Sisbén dentro de los cuatro meses siguientes a que se haga efectiva esta afiliación, so pena de perderla.



CALI