Cayeron rocas gigantes, cuando el bus del MIO transitaba en el barrio Potrero Grande, en el oriente de Cali.

Operadores del sistema denunciaron el nuevo caso de vandalismo, ocurrido en la madrugada de este sábado 18 de febrero contra uno de los vehículos que estaba en la terminal de Aguablanca.



En video se observan daños en vidrios de ventanas y puertas del bus, adscrito a la empresa ETM.



"Cayeron rocas gigantes de todos lados", dijo un ciudadano que fue testigo.



Los responsables de este hecho de vandalismo aún no han sido identificados.



La terminal Aguablanca fue cerrada por seguridad para los usuarios y para preservar las instalaciones.



Todas las rutas del MIO fueron desviadas a la terminal Andrés Sanín, también en el oriente de Cali.



“Es imperativo garantizar la prestación del servicio en condiciones de seguridad para el usuario y el conductor. No se puede permitir que en zonas de las ciudad ya no pueda pasar un MIO. ¿Dónde están el alcalde Jorge Iván Ospina y demás autoridades?”, se preguntaron voceros de las empresas operadoras de transporte del MIO.



Solo hasta mediados del año pasado, Metrocali reportó 710 casos de vandalismo contra buses e infraestructura del MIO.



