El Parque Pacífico está en los proyectos en marcha del gobierno de Jorge Iván Ospina en Cali, para disponer de más sitios de esparcimiento y conocimientos para los caleños.



La propuesta comprende la llegada de un buque, de 47 toneladas, al nuevo espacio público como territorio de reconocimiento e integración alrededor de los sabores y saberes del litoral.



Allí se proyectará la pedagogía alrededor de sus artesanos, el viche y las cocinas tradicionales, contempladas en la fase I del proyecto.

En el desarriollo del Parque Pacífico se fue concibiendo una idea que en un principio no fue considerada como sencilla porque se trata de llevar una embarcación al corredor entre el centro y norte de la capital del Valle del Cauca.



La iniciativa ha tenido escucha en la Armada Nacional, que empezó a conocer los detalles del parque como uno de los proyectos movilizadores de la Alcaldía denominados 'Parques para la vida'.



Así se ha ido definiendo que el buque ARC Jaime Cárdenas en el ‘Parque Pacífico’ sería donado por la Armada desde Bahía Málaga, a una hora ce distancia en bote desde Buenaventura y a tres horas por carretera a Cali.

Buque de guerra ARC “TECIM Jaime Cárdenas” será donado a Cali para ser ubicado en el Parque Pacífico.🛳️



Delegación de la Administración Distrital visitó la Fuerza Naval del Pacífico en Buenaventura para conocer el navío.#HechosDeCorazón @FNP_ArmadaCol 🧵 pic.twitter.com/cxKKVrkjv8 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) July 31, 2023

La gerente del proyecto, Diana Ledesma, dijo que con miembros del gabinete de la Administración Distrital y el equipo de arquitectos se han revisado las opciones para instalar el navío.



"Será un elemento representativo del Pacífico, que busca enaltecerlo y ser parte de toda una experiencia pedagógica y de intercambio cultural alrededor de este territorio", dijo.



Ledesma amplió que “buscamos instalar un espacio donde la familia y los niños tengan un punto de encuentro alrededor del Pacífico. Estamos explorando, de la mano de los diferentes organismos, arquitectos e ingenieros de la obra, para viabilizar esta posibilidad”.

La arquitecta Luisa Arango precisa que dentro de las revisiones que se están haciendo para la implementación se cuenta que no tenga ningún tipo de afectación ambiental y que el peso del buque (de aproximadamente 47 toneladas) no compita con las estructuras existentes.



“Se busca además que no haya afectación con la parte arbórea y que se haga en un espacio que logre tener escenarios de contemplación al río, es decir, que el buque apoye ese concepto de siempre acercarse al afluente”, dice Arango.



Hoy, recorrimos #ParquePacífico con diferentes organismos de la @AlcaldiaDeCali, el Secretario de Cultura @brayanhurtado11 y la gerente del proyecto @dianamledesma para explorar la ubicación del buque ARC Jaime Cárdenas que sería donado por la Armada Nacional.💯🚤 pic.twitter.com/YrQKvFCVXR — Secretaría de Cultura de Cali (@CaliCultura) August 5, 2023

Durante los recorridos al Pacífico y al centro de Cali, los secretarios de Gobierno Distrital, Nhora Mondragón, y de Cultura, Brayan Steven Hurtado, reconocieron la trascendencia de tener este elemento en la ciudad para conectar con el Pacífico en toda su esencia.

Mientras que el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet Rodríguez, manifestó que este escenario será dotado con cámaras de vigilancia y un circuito cerrado.

