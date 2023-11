Triste final de búsqueda de comunicador desaparecido: fue hallado sin vida en Buga

Hay tristeza en Buga y entre el gremio de periodistas en el Valle del Cauca por el comunicador Camilo Arroyo, quien desapareció el pasado 29 de noviembre.



Sin embargo, su cuerpo fue hallado sin vida en una zona boscosa junto al sector Prados de la Julia.

De acuerdo con allegados, la familia del comunicador social de Buga reportó su ausencia a partir de las 3:00 p. m. de este 29 de noviembre.



Según la familia, no era habitual que Camilo Arroyo no se comunicara de forma permanente con sus padres.



La familia indicó que habría salido a pagar un dinero a un banco de la ciudad y desde ese momento no contestaba su línea telefónica.

"No había llamadas ni mensajes por WhatsApp. Sus padres extendieron el clamor para que amigos, allegados, colegas y las mismas autoridades se movilizaran para dar con el paradero.



Sin embargo, nadie se imaginaba que la angustiosa búsqueda de Camilo Arroyo terminaría con fatalidad.



Amigos lo describen como un gran ser humano, siempre dispuesto a ayudar a los demás y trabajar incansablemente.



EL TIEMPO Casa Editorial extiende sus condolencias a la familia, amigos, allegados y colegas.



CALI