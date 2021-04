Buenaventura, además de violencia, basuras y aún sediento

No es descabellado que decenas de familias en Buenaventura vivan entre las basuras.



Los desperdicios están bajo sus propias casas palafíticas, mezcladas con las aguas del Pacífico.

Es un panorama que se observa en calles y tramos de barrios del Buenaventura insular, aquejado por la pobreza y la criminalidad.



Un ejemplo es la calle de Puente Nayero, rellenada con basuras y piedras, donde viven comerciantes, pescadores y residentes del mismo barrio La Playita, a quienes las bandas criminales, aliadas con fuerzas del narcotráfico, les siguen cobrando extorsiones.



Allí no hay pozos sépticos y aunque hay una empresa dedicada a la recolección de basuras, lo cierto es que muchas flotan debajo de los hogares de estos porteños.



Mientras tanto, en la zona rural, más de un tercio de la población no tiene servicio de aseo y recolección de basuras, ni acceso al acueducto, según la Encuesta de Percepción Ciudadana del programa 'Buenaventura Cómo Vamos', implementado desde 2019 por la Alianza Activa Buenaventura y el cual recopiló información entre el 13 y el 26 de noviembre de 2020.



El 37 % de encuestados no tiene acceso a la recolección de desperdicios en el área rural, pero en el casco urbano, la situación es crítica y ha sido tema de llamados por parte del Concejo del puerto que produce a diario más de 130 toneladas de basuras al día.



Ni que hablar del agua potable que los bonaverenses reclaman al Estado para contar con el servicio durante las 24 horas.



El cabildante Ricardo Alexander Bonilla clama desde el año pasado por intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.



"La comunidad exige un servicio de agua digno y de calidad", dijo el concejal, cuya opinión es similar a la de los también cabildantes Johan Fernando Valencia y Wilson Rodallega.



De acuerdo con el Concejo distrital de Buenaventura, en épocas secas bajan los niveles del río Escalerete que surte el acueducto y en tiempos de lluvias, las crecientes y altas turbiedades no permiten el suministro.



Cuando hay colapso de la tubería de 39 pulgadas queda sin agua más del 70 % de la población en el puerto, unos 400.000 habitantes.



El 35 % del área rural encuestada por 'Buenaventura Cómo Vamos' tampoco tiene acceso del servicio de acueducto.



"Vivir sin agua que llega cada tres días o estar entre las basuras se volvió cotidiano. Nos ha tocado acostumbrarnos ante la indiferencia del Estado", dijeron líderes en Puente Nayero.



Ahora como lo manifestaron en este sector y líderes de otros barrios hay expectativa por el empalme de la operación de Hidropacífico, empresa que ha venido manejando el servicio del agua desde hace casi 20 años, con el nuevo operador a partir del 2022.



Desde ese año, la operación del acueducto estará en manos de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (SAAB).



El gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez, anunció un acompañamiento en ese empalme y el primer año de la operación.



A su vez, 'Buenaventua Cómo Vamos' informó que de 83 de cada 100 personas en zona rural no cuentan con servicio de gas domiciliario. De estos moradores, una de cada cinco ciudadanos utiliza carbón y leña para cocinar, mientras el resto utiliza pipeta de gas propano.



De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana de 'Buenaventura Cómo Vamos', el servicio con el que las personas en la zona rural se sienten más insatisfechas es Internet con un 48 %.



Con base en la información recogida por 'Buenaventura Cómo Vamos', el agua es el servicio con el cual las personas se sienten más insatisfechas en el área urbana, contrario con el servicio de gas domiciliario. Es el que más genera satisfacción (74 % de los encuestados).



La Encuesta de Percepción Ciudadana de 'Buenaventura Cómo Vamos' también señala que 6 de cada 10 bonaverenses consideran que las cosas van por mal camino y 7 de cada 10 se sienten orgullosos de su territorio.



"Los habitantes de la zona rural con edades entre los 36 y los 45 años tienen una visión menos optimista de cómo van las cosas en el distrito", dice el documento de la encuesta.

Ficha técnica de la encuesta

La Encuesta de Percepción Ciudadana es una herramienta que mide la opinión de los y las bonaverenses con respecto a distintos temas de las realidades del distrito especial de Buenaventura, como la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos, la gestión pública, entre otros.



En total se realizaron 1.281 encuestas, 1031 en las 12 comunas de la zona urbana y 250 rurales, en 10 áreas geográficas, entre ellas La Bocana, Vista Hermosa, Málaga, Ladrilleros, Córdoba, San Cipriano y El Naya, como primer ejercicio de medición de la percepción en algunos lugares de la zona rural.



