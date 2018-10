Buenaventura trabaja en su propia propuesta de profundización

Los operadores de los terminales portuarios de Buenaventura trabajan, en consenso, una propuesta de profundización del canal de acceso a la bahía para presentarla al Gobierno Nacional. Así se lo hicieron conocer a la ministra de Transporte, Angela María Orozco.

En estos momentos, en manos del Gobierno, reposa otra propuesta, una APP que no convence ni a los operadores portuarios de Buenaventura ni a los empresarios de la región.



El particular plantea que este trabajo se financie mediante el cobro de un peaje a la mercancía que se mueva por el puerto.



“Lo que le dijimos a la Ministra, en sesión plenaria del Comité, es que la solución que se planteé no puede suponer mayores costos para los buques que entran y salen del puerto con la pérdida de competitividad para Buenaventura que hoy compite con el resto de terminales de América Latina que ya están dragados y donde llegan los grandes buques”, dijo el director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Juan Felipe Vallejo.



“Tenemos una posición geoestratégica, este puerto es el más cercano a Panamá, pero para aprovechar eso debemos tener ese dragado, pero no podemos generar costos extras en un mercado tan competitivo, las navieras son muy celosas en cuanto a costos”, agregó Vallejo.



La APP fue presentada el año pasado, está en análisis de prefactibilidad en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Lo que plantea es financiar el dragado de profundización y mantenimiento con un 30 por ciento de los recursos de contraprestación y el resto a través de peaje a la carga que transita por el puerto.



“No lo aceptamos. Hemos trabajado con la comunidad logística de Buenaventura y las terminales portuarias de la zona, en consenso, para, con otros dragadores, avanzar en otra alternativa y así se lo manifestamos a la ministra de Transporte”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta.



Desde el Gobierno pasado se trabaja en una contrapropuesta.



“La Ministra está atenta a que, desde la localidad y en consenso con las terminales portuarias, podamos hacer la propuesta. Ya hablamos con tres dragadores”, señaló Micolta.



El presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura insistió en que hay necesidad de hacer estudios adicionales y concretos a los que hoy tiene el Gobierno sobre el suelo del canal. Hay necesidad de conocer las condiciones geofísicas y geotérmicas para garantizar el dragado y poder determinar qué tanta roca hay para extraer y a qué profundización.



“En consenso, esa profundización debe estar entre los 15 y 16 metros, es un margen grande en el tiempo respecto a tener ese dragado como lo tienen los otros y no como lo presentó el Gobierno Nacional en su momento, a 17,8 metros”, señaló Micolta.



En estos momentos la apuesta no es por una profundización mayor, por los costos que implicaría.



“¿Quién paga entonces? Hay que tener claridad respecto al impacto ambiental de ese dragado, entre más profundo mucho más impacto, esos estudios no se tienen. Hay que tener claridad”, indicó Micolta.



La Cámara de Comercio del Puerto y la comunidad concretan una reunión con los operadores de las terminales portuarias de Buenaventura y los tres dragadores para afinar la propuesta.



La firma belga Jan Dejul propuso, bajo el argumento de que el Gobierno Nacional ha manifestado que no tiene los suficientes recursos para este dragado, que ese trabajo o realice una iniciativa privada.



Una profundización entre 15 y 17 metros tiene un costo estimado de 200 millones de dólares.