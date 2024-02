Los 'Shottas' y 'Espartanos' en Buenaventura le apuntan a continuar la tregua

Mantener el pacto para que ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ no se maten entre sí ni se hieran es un desafío no solo en las calles de Buenaventura. También en los patios de Marte, el nombre del Centro de Detención Transitoria de la ciudad puerto, el único sitio a donde llegan capturados a diario y que está a reventar.



Allí, cerca del 60 por ciento de los 384 detenidos en instalaciones con capacidad para mantener encerradas a 100 personas que han delinquido son de ambas bandas que llevan dos años en acercamientos y en el último han fijado plazos para asegurar que no se enfrentarán, ni afuera ni adentro del Centro de Detención.

Alejandro Ocampo, jefe de delegación del Gobierno Nacional en el proceso del Espacio de Conversación Sociojurídica, le confirmó a este diario que este lunes a las 9 de la mañana se hará una rueda de prensa donde se anunciará el nuevo plazo de la tregua entre estas dos organizaciones.



El anuncio se llevará a cabo en la sede administratriva de Comfenalco, ubicado en la carrera 4 # 4-28.



La disputa entre estas dos organizaciones criminales se remonta al 2020, cuando la banda ‘La Local’ se dividió en dos facciones. Desde agosto, cuando empezó la tregua, se reportan más de 20 muertos.

Fuerza Pública en Buenaventura. Foto: Juan Pablo Rueda El Tiempo

En este lugar se gestó una nueva reunión para buscar extender ese deseo de cesar con los disparos y los enfrentamientos. El pasado 4 de noviembre se fijó el plazo para que este 4 de febrero continuara el pacto de no agresiones.



De acuerdo con el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, y delegados del Gobierno Nacional, ambas facciones de la antigua banda 'La local' muestran ahora, después de este domingo, su intención de continuar en el camino de la paz total.



“Yo no conozco el futuro. Nadie lo sabe, lo que sí sabemos es que hay voluntad de paz, al menos de no atacar unos a otros y continuar la disminución de muertes violentas. Hemos estado viviendo un tiempo de paz y tranquilidad”, dijo monseñor Jaramillo a EL TIEMPO.



Comentó que inclusive Buenaventura ha salido de clasificaciones como una de las ciudades más violentas del país. “En el 2000 llegó al puesto 7; en 2021, el 13; en 2022, el 43, y en 2023 se salió de esas escalafones”, añadió monseñor.

“Lo que queremos es seguir avanzando en esta primera etapa, en la cual se ha venido generando confianza para pasar a una segunda fase, por la que el Estado debe empezar el cumplimiento de compromisos. Estamos hablando de cualquier intervención, no exclusivamente en el caso de las bandas, porque se necesitan oportunidades para todos los jóvenes”, dijo el obispo Jaramillo, quien coincidió con el comandante de la Policía de Buenaventura, coronel Oleskyenio Flórez, en un descenso de los homicidios que viene desde el segundo semestre del año pasado hasta ahora.

De acuerdo con el coronel Flórez, en este mes hasta el pasado 2 de febrero iban seis asesinatos, pero cinco fueron en el casco urbano y el sexto fue un cuerpo hallado en zona rural, donde hay enfrentamientos de otros ilegales al servicio de fuerzas del narcotráfico, entre ellos, el Eln y 'Segunda Marquetalia'. Además, dijo el oficial, hubo un descenso del 26 por ciento en enero frente al mismo lapso del 2023. En ese período del año pasado ocurrieron ocho homicidios. Pero también indicó que así como hay bajonazos también hay otros meses con ascensos en cifras.



Sin embargo, los crímenes en Buenaventura aumentaron en 2023 en relación con 2022.



En ese último año hubo 126 homicidios, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y en 2023, el número aumentó subió hasta los 162. Y buena parte de las víctimas son de las bandas, aunque reiterando que en su mayoría no han sido en enfrentamientos, sino bajo atentados u homicidios selectivos.

Facebook Twitter Linkedin

Las operaciones contra el hurto se incrementaron. Foto: Armada Nacional

“La paz es tan frágil. Hay que ir trabajándola despacio, con paciencia. Es una obra de arte”, afirmó monseñor, quien reiteró que ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ quieren seguir en el proceso dentro de lo que se ha llamado Espacio de Conversación Sociojurídica, en la ciudad de los más de 400.000 bonaverenses.



En cuanto al Centro de Detención Transitoria Marte, el coronel Flórez dijo que se ha venido trabajando con acercamientos con las mimas bandas contando con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría, especialmente para que también estén bajo un pacto. Mientras en la Personería distrital insistieron en el clamor de descongestionar este centro, pues muchos de los internos duermen hasta junto los sanitarios.



El último motín fue el 16 de julio del año pasado, cuando hubo un muerto por machete y 18 heridos por disputas entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’.

El analista Diego Arias considera sobre el proceso con estos grupos: "La paz total se juega buena parte de su éxito, según lo que pase en Buenaventura en este 2024. Allí confluyen el diálogo sociojurídico entre 'Shottas' y 'Espartanos', lo acordado con el Eln en relación con desescalar el conflicto y llevar alivios humanitarios de aplicación especial en la zona rural (Bajo Calima), así como acuerdos en construcción con el llamado 'EMC-Farc', cuyas estructuras están en varios puntos de la zona rural".



Arias sostuvo, además, "de conjunto, el gran desafío no solo es lograr el desarme de estos grupos, sino lograr realmente trasformaciones territoriales en las que ha nacido y se reproduce el conflicto. En condiciones de exclusión y desigualdad históricas esas transformaciones son un imperativo, al lado también de superar la dinámica de economías ilegales presentes en el territorio".



Según la fundación Pares & Reconciliación, “la decisión de persistir en la paz por parte de los grupos armados que delinquen en la ciudad adquiere significativa importancia en la comunidad de Buenaventura, donde esperan con ansias la consolidación de la paz".



Para este estamento: “Este espacio de diálogo se ha convertido en una herramienta para contener los enfrentamientos, careciendo de una planificación clara, por lo que su margen de acción es la inmediatez. Si esta situación persiste, es solo cuestión de tiempo antes de que se reaviven los conflictos armados en los barrios, y es improbable que se logre pacificarlos sin un cambio apropiado en el liderazgo institucional encargado de construir la paz en Buenaventura, el cual no debería permanecer bajo tanta presión hacia la sociedad civil”.



No obstante, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídica, Alejandro Ocampo, dijo que el proceso va por buen camino. Señaló que la Nación radicó un proyecto de Ley ante el Senado para brindar condiciones a grupos armados ilegales, entre ellos, las bandas. “Queremos mejorar el proyecto o mirar si se radica uno nuevo para evaluar acuerdos políticos y jurídicos para distintos grupos (en el país)”, dijo Ocampo.



Ocampo manifestó que se pretende implementar una oferta social para Buenaventura que permita a jóvenes tener un futuro. Mencionó, de hecho, el programa ‘Jóvenes en paz’ para beneficiar a otros 500 muchachos de toda la ciudad. Se inició el año pasado con 100 en Buenaventura. Este programa está dirigido a jóvenes con edades entre los 14 y los 28 años que se encuentren en riesgo de ser vinculados a dinámicas de criminalidad o que habitan en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado, y que han sido históricamente marginados y excluidos.

