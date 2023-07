El miedo ronda con fuerza en las 12 comunas de Buenaventura, en especial, entre las viviendas palafíticas hechas de esterilla y madera de la zona insular de la ciudad puerto.

Algunos ciudadanos y líderes señalan que las bandas volvieron a imponer su ley de terror por asesinatos y balaceras en este distrito turístico y el principal puerto del Pacífico colombiano, pero que está sumido en buena parte, en la pobreza y en la misma miseria.



🚨 Última hora desde Buenaventura: ¡Grave situación de orden público en desarrollo! Hombres encapuchados, portando armas de alto calibre, han irrumpido en las calles de la ciudad. Según sus declaraciones, se autodenominan "defensores" de Buenaventura, enfrentándose a la temida… pic.twitter.com/u60wkPmhIx — Notired360 (@notired360) July 2, 2023

Mientras tanto se mantiene la zozobra por hombres armados con capuchas que anunciaron defender sus territorios de bandas, una de ellas, los de 'Jalisco'. Hay expectativa por los anunciados diálogos en este mes con 'Shottas' y 'Espartanos', que se vienen enfrentando a sangre y fuego, luego de ser la banda 'La local', en 2017.

“Vamos, además, a ampliar en la capacidad para el control urbano con fuerzas militares (e) igualmente (con) la Policía Nacional. El señor director (de la Policía Nacional, general retirado William) Salamanca ha dispuesto que se ampliará con personal de inteligencia particularmente, pero también de un incremento de policías”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien aseguró el aumento de pie de fuerza en las 12 comunas de Buenaventura, pero no habría militarización, como lo pidió la gobernadora Clara Luz Roldán.



En la mañana, el ministro llegó a la zona de Nuevo Amanecer, uno de los sectores vulnerables de Buenaventura.



La gobernadora Roldán dijo sobre la militarización que considera necesaria: “Presidente Gustavo Petro y ministro de Defensa, Iván Velásquez, en nombre del Valle del Cauca, solicito por favor militarizar todo el Distrito Especial de Buenaventura, de inmediato”. Agregó: “Es urgente proteger a la comunidad y acabar con las economías ilegales”.



La propuesta será evaluada más en profundidad, en el consejo de seguridad que se realizará en esta ciudad, este jueves 6 de julio con el ministro de Defensa, Iván Velásquez.



"Es urgente proteger a la comunidad y acabar con las economías ilegales. Buenaventura necesita que el Ejército llegue, ocupe todo el territorio, proteja a la comunidad y se quede. Es necesario que los bonaverenses sepan que la autoridad la ejerce el Estado y no las bandas criminales", dijo la gobernadora, en un comunicado.



"Sabemos que la situación de Buenaventura requiere de una intervención estatal que incluya una extraordinaria inversión social, pero en estos momentos hablamos de priorizar la vida y la seguridad de los habitantes del puerto".



La mandataria anunció que para la captura de los cabecillas se estableció una bolsa de recompensas de hasta $ 200 millones.



"Nuestros esfuerzos regionales necesitan el apoyo del gobierno nacional; de ahí la importancia de que se actúe eficazmente en las mesas de paz del Gobierno Nacional y se continúen con los diálogo, pero con una fuerte y permanente presencia militar", dijo la mandataria.



A las 8:30 a. m. de este 6 de julio se inició un recorrido por la comuna 12 de Buenaventura junto a la cúpula militar y de Policía.



Una hora después se planeó la visita a puntos de aduana en la Sociedad Portuaria, con directivas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



A las 11:00 a. m. se informarán medidas y acciones frente a la seguridad en Buenaventura.



Los gremios y los empresarios de la región también solicitaron intervenir con el Gobierno Nacional por la preocupación de esta situación que afecta el desarrollo y los empleos en Buenaventura.



Ese clamor es de los comités Intergremial y Empresarial del Valle, así como el de Buenaventura con Acopi, Acodal, Adicomex, Acecolombia, Andi, Analdex, Asesof, Asocaña, Asoleche, Porkcolombia, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Confecop Cogancevalle, Confecoop, Cotelco, Comité de Cafeteros, Fedy, Fenalco Valle, Fenavi Valle, la Lonja de Cali y Valle; Fasecolda, Procaña, Sodicom y SAG. También las cámaras de Comercio de Buenaventura, Cali, Sevilla, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago.



“En particular, nos preocupa la situación de inseguridad que se ha intensificado en Buenaventura. Esta problemáticase suma a la ya existente situación económica y social que históricamente ha enfrentado este puerto. (...) Es imperativo que Buenaventura cuente con un comando conjunto que articule las diferentes fuerzas y desde donde se disponga de mayor despliegue de pie de fuerza, inteligencia y capacidad operativa, para implementar de manera inmediata acciones que combatan la situación de orden público generada por las bandas delincuenciales”, dijeron los gremios en una carta al Gobierno Nacional.



En la tarde habrá reuniones con presidentes de juntas de Acción Comunal, así como de consejos comunitarios de los ríos del norte y del sur de Buenaventura.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció viaje a Buenaventura. Quiere asistir al consejo extraordinario de seguridad.



“Es necesario que el poder interinstitucional de Policía, Fiscalía, Ejército, Armada, Inpec y alcaldías, nos reunamos en la ciudad de Cali para plantear la hoja de ruta, entendiendo que hay mucho que investigar y se necesita una robustez de las autoridades haciendo presencia”, señaló Ospina.

Alcalde Jorge Ivan, le debería preocupar evitar que las bandas y su accionar delictivos salgan de Cali para la tranquilidad de todos. En Buenaventura no existe, ni existió un cartel, pero sí hemos sido victimas del de su ciudad; culpando a las víctimas no se supera la violencia. https://t.co/CK2CdQu3Y4 — Victor Hugo Vidal P (@granvidaaal) July 5, 2023

El alcalde del puerto, Víctor Vidal, respondió: “Alcalde Jorge Iván le debería preocupar evitar que las bandas y su accionar delictivo salgan de Cali para la tranquilidad de todos. En Buenaventura no existe ni existió un cartel, pero sí hemos sido víctimas del de su ciudad”.



El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien ha venido dando apoyo a la iniciativa del Gobierno Nacional de paz total con las bandas de Buenaventura desde septiembre del año pasado, señaló que se esperan las mesas sociojurídicas para que miembros de estos grupos avancen y se alcance una negociación que aún no existe, pese a la tregua anunciada desde ese septiembre de 2022 que duró hasta marzo pasado, según el prelado.



A su vez, hay temor de líderes y defensores de derechos humanos, así como de la misma población en cuanto al surgimiento de nuevos grupos o cambios de nombres con posibles disidentes de las bandas que harían los diálogos.



