“Buenaventura es como otro país, no importa que haya un presidente de la República o un alcalde. Podría decirse que en casi la mitad de la ciudad, un grupo armado ejerce su ley con fusiles y otras armas. En otras comunas está el rival. Pero ambos buscan el control con disparos, amenazas, extorsiones y desaparecidos”.

Manuel habló desde una de las estrechas calles del barrio Juan XXIII, donde la comunidad, al igual que en sectores de otros barrios de la misma comuna 7, como San Luis, San Francisco y Kennedy, hanvenido quedando en medio de balaceras entre las bandas los ‘Shotas’ y los ‘Espartanos’, sobre todo, en el último mes.



(Lea también: Sicarios dispararon a profesora frente a sus alumnos en plena clase en Palmira)



Son enfrentamientos que se han registrado, durando, inclusive, dos, tres o más días consecutivos.



“Ya no solo de noche se oyen disparos. Tas, tas, tas, tas, como una matraca. Hasta en el día también”, dijo Manuel.



Ambos son grupos delincuenciales organizados o GDO, como los llaman en las Fuerzas Militares y de Policía, que tiempo atrás llegaron a estar unidos en la banda la ‘Local’, creada en 2017 por exintegrantes de los ‘Urabeños’ y ‘La empresa’ con marcada presencia paramilitar y del narcotráfico.



Buenaventura se volvió tan estratégica para estos grupos armados, pues su área territorial es mayor que la de algunos departamentos, como Risaralda, Quindío o San Andrés. Buena parte de los 6.078 kilómetros cuadrados de la ciudad puerto es rural, pero en todo el área urbana, con sus 12 comunas, están las dos bandas criminales.



Aunque el presidente Gustavo Petro, en su primera visita como mandatario de los colombianos a Buenaventura, el 6 de septiembre, hizo el llamado a los ‘Shottas’ y a los ‘Espartanos’ de cesar el fuego, y de sentarse en una mesa para adelantar diálogos de paz, coincidiendo con la gobernadora Clara Luz Roldán, la Policía y demás organismos de la Fuerza Pública tienen información de que ese no sería su propósito.



No importa que sus dos cabecillas han sido capturados en el pasado, aún siguen delinquiendo.



“A los Shotas y los Espartanos les digo que no se maten; que pendejada un negro matando a otro negro. Un joven negro matando a otro joven negro, extorsionando a personas negras, en medio de todos, de la pobreza. Ese no es el camino. Si han planteado una política de acogimiento, lo desarrollamos”, expresó Petro.

Que pendejada un negro matando a otro negro. Un joven negro matando a otro joven negro, extorsionando a personas negras, en medio de todos, de la pobreza. Ese no es el camino FACEBOOK

TWITTER

“Ya lo dijo el Presidente, todos los que quieran dialogar y todos los que quieran que entremos a hacer acuerdos para que bajemos estos índices de violencia, para no ver a más madres llorando ni ver más jóvenes acribillados, pues lamentablemente en los últimos días hemos visto enfrentamientos entre estas bandas. Pues bienvenidos al diálogo”, aseguró la gobernadora Roldán.

‘Tras más poder fuera del país’

Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, está al frente de los ‘Espartanos’ y fue detenido en 2017. Pero el año pasado tenía casa por cárcel y luego se fugó, siendo uno de los 12 más buscados en Buenaventura.



Mientras que Diego Fernando Bustamante Segura o ‘Diego Optra’, jefe de los ‘Shottas’ fue capturado en 2019, pero sigue impartiendo órdenes, como otros cabecillas desde la cárcel que también han sido capturados.



Según fuentes de la Policía, los ‘Espartanos’ no quieren conformarse con Buenaventura. La estructura narcotraficante estaría afianzando una supuesta ‘franquicia internacional’ posicionándose, en menos de cuatro años, en Antofagasta, en Chile. Allí buscarían permear a funcionarios portuarios.



(Además: Cauca: bomba de tiempo por disputas de indígenas, afros, campesinos e ingenios)



Antofagasta es una ciudad portuaria, como lo es Buenaventura, y es la capital de un área minera del desierto de Atacama, en el norte del país austral.

Los 'Espartanos' estarían afianzando una supuesta ‘franquicia internacional’ posicionándose, en menos de cuatro años, en Antofagasta, en Chile. Allí buscarían permear a funcionarios portuarios FACEBOOK

TWITTER

A su vez, la facción de los ‘Shottas’ puso a circular un panfleto el pasado 31 de agosto, dirigido a las autoridades, a defensores de derechos humanos y a la población.



Dicen: “Para nadie es un secreto que hemos recibido ataque de nuestro enemigo en el afán de querer que nos corresponden como ‘Shottas’”.



En el panfleto se lee que no se han enfrentado a la Fuerza Pública y que la respetarían.



Pese a que en la misiva hablan de “buscar la paz y la armonía” en Buenaventura, la defensa que aseguran haber establecido en barrios de la comuna 7, como Juan XXIII, la harán hasta con sus propias vidas.

Según las autoridades, líderes sociales, así como fuentes en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el narcotráfico es uno de los brazos que cada vez más se ha fortalecido en la ciudad del segundo puerto más importante del país. Por ello, no será nada sencillo, alcanzar acuerdos de paz.



Líderes indicaron que esta guerra sin cuartel les ha dejado poder a ambas bandas en todas las 12 comunas y no lo van soltar porque está de por medio el tráfico de armas y drogas. Así que los crímenes con extorsiones, secuestros y otros delitos, les permite financiarse, explicaron.



Es así que, según la Policía y habitantes de la ciudad, los ‘Espartanos’ están en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 que conforman la deprimida zona insular o isla Cascajal, pues allí, pululan las necesidades sociales, la pobreza y en algunos sectores, la miseria.

Los ‘Espartanos’, en comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y zona de Juanchaco y La Bocana. 'Shottas', comunas 11 y 12. En 2021, su poder en comunas 7 y 8, y este año, buscan recuperarlo FACEBOOK

TWITTER

Los 'Espartanos' también se encuentran en las comunas 6, 7, 8, 9, 10 y 11.



Han llegado también a marcar territorio en área marítima, en inmediaciones de Juanchaco y Bazán Bocana. Por ello, las amenazas, los robos y las extorsiones a la población de tierra firme se han extendido hasta los pescadores en alta mar.



Los 'Shottas' se encuentran en las comunas 11 y 12. El año pasado, su poder estuvo fortalecido en las comunas 7 y 8, donde está el barrio Juan XXIII y este año, están decididos a recuperarlo.



El defensor del Pueblo en el país, Carlos Camargo, se desplazó a Buenaventura en esta semana, donde se reunió con el alcalde de la ciudad, Víctor Vidal, quien durante la visita de Petro insistió en la urgencia de un acuerdo humanitario ya.



Camargo recordó que hay 24 alarmas tempranas en Buenaventura.



“Pedimos a los violentos que deben respetar los derechos humanos de la población y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente, el principio de distinción y evitar que los enfrentamientos generen confinamientos de la comunidad", dijo Camargo. Enfatizó en que sigue siendo grave que aún se presenten desplazamientos intraurbanos en este distrito del Pacífico colombiano.



Por ahora, las autoridades señalaron que brindarán seguridad en Buenaventura, buscando que sea el Estado el que prevalezca.



El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Camilo Murcia, dijo que van más de 270 capturas en este año, en Buenaventura.



Murcia anotó: "Seguimos trabajando. Sabemos que hay tenemos un gran camino por recorrer, pero también hay que reconocer los logros se han venido dando en el distrito de Buenaventura", de la mano de la Policía y la Armada.



El comandante de la Policía Valle, Éver Yovanni Gómez, afirmó que de todas la capturas, hay 11 de "entre los 12 más buscados (en Buenaventura) y han sido judicializados”.



El oficial aseguró que los homicidios han bajado en un 29 por ciento, en comparación con 2021 y los hurtos arrojan un 20 por ciento menos.



No obstante, este año van 82 homicidios, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, y la ciudad es la tercera en el Valle con más muertes violentas causadas por armas de fuego y cortopunzantes (primero, Cali con 557 y Tuluá con 86 reportes más).



(Lea también: Condenan a hombre que durante 9 años violó a su hija en Cali)



El secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, Camilo Murcia, dijo que se sabe que hay un gran camino por recorrer, pero enfatizó en que es necesario “reconocer los logros que se han venido dando en el distrito de Buenaventura, de la mano con la Policía y la Armada”.



La gobernadora Roldán instó: “Hagamos unos acuerdos (con los violentos) y trabajemos conjuntamente”.



Señaló el compromiso desde el Valle del Cauca para trabajar en ese propósito.



Destacó: “Se va a requerir inversión social, de que miremos hacia el emprendimiento, hacia la inversión en la salud la educación y eso fue lo que hoy se refirió el Presidente”.



(Además: Estudiantes de colegio, en medio de enfrentamientos de bandas en Buenaventura)



Así mismo, la mandataria regional recordó los esfuerzos que se adelantan para Buenaventura y sus habitantes con el desarrollo de proyectos estratégicos de infraestructura, inversión social y el impulso de la economía, a través de programas, como 'Valle INN', para fortalecer a los emprendedores y microempresarios locales.



Anotó que hay disposición de continuar con más iniciativas con recursos del Gobierno Nacional y del departamento.



CALI