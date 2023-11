Esta es la realidad de la tregua en Buenaventura: siguen los homicidios selectivos

Aquel hombre alto y corpulento a quien le dicen ‘Jerónimo’ está acostumbrado a andar armado en Buenaventura y a estar rodeado por sus hombres de la banda los ‘Shottas’.



También está acostumbrado al zumbido de las balas, inclusive aquellas que casi lo rozan, con el propósito de asesinarlo.

Fue justamente dentro de las 24 horas siguientes al anuncio del Gobierno Nacional y del obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, sobre la extensión de una tregua entre los ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ que hubo un atentado contra ‘Jerónimo’, quien es uno de los voceros de uno de estos grupos armados en el Espacio de Conversación Sociojurídica que busca la paz en la zona urbana del municipio.



En julio se anunció más Fuerza Pública en Buenaventura. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Allí es donde, según monseñor Jaramillo, quien ha palpado el sufrimiento de los 400.000 bonaverenses por la violencia, los ‘Shottas’ se han enfrentado a muerte desde hace más de tres años contra los ‘Espartanos’, cuando siendo parte del grupo ‘la Local’ las dos bandas ‘partieron cobijas’, con el ultimátum de que lo harían a sangre y fuego, en una disputa territorial por armas y drogas.

Fuerzas Miltiares en la zona. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Si bien los enfrentamientos han disminuido, como lo reconoce monseñor Jaramillo, desde el 10 de agosto de este año, cuando hubo una tregua inicial de 30 días, tras la instalación de ese Espacio de Conversación Sociojurídica con el compromiso de que ambas bandas dejaran de matarse entre sí y que no siguieran convirtiendo las calles en un campo de batalla, la cifra de muertos está latente. No ha cesado. No en la misma proporción de años anteriores, cuando en un mes se hablaba de hasta 30 muertes violentas, pero el registro de homicidios por armas de fuego, especialmente, no dejan aún de causar asombro y de generar preguntas sobre qué tan sólidos son estos compromisos ahora que ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ volvieron a extender la intención de no seguir asesinándose.



Sin embargo, como lo explicó monseñor Jaramillo a EL TIEMPO, el compromiso central es reducir los enfrentamientos. Afirmó que así ha sucedido desde agosto hasta noviembre, teniendo en cuenta que el 4 de este mes se vencía el plazo de la tregua y que luego se prolongó hasta el 4 de febrero del año entrante.



Monseñor aseguró que no se puede hablar de un acuerdo de paz o de un pacto porque no existe todavía el marco jurídico que permita a los miembros de las bandas entrar en una ley de sometimiento a la justicia que solo dependerá del mismo Gobierno Nacional.



Hasta ahora, el Estado ha sido representado por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien ha encabezado el proceso, de la mano de la Diócesis de Buenaventura y con el respaldo de la alcaldía de la ciudad puerto. La vicepresidenta Francia Márquez también ha hecho presencia en Buenaventura. Lo hizo el año pasado, cuando empezaron los acercamientos entre las bandas con el Gobierno y la Diócesis de Buenaventura, y después en agosto de este 2023, sosteniendo estar atenta a todo este proceso que es largo y delicado.



Sin embargo, como a mediados del año lo dijo monseñor Jaramillo, a comienzos de este año, el compromiso de las bandas se descarriló y por ello se hizo necesario que en julio pasado se estableciera, de nuevo, la voluntad entre las partes, pues los homicidios han continuado.



De acuerdo con datos de la secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, entre enero y el pasado 27 de octubre hubo 99 homicidios en Buenaventura, pero es una cifra que difiere de la del Instituto Nacional de Medicina Legal, que señaló más de 110 homicidios hasta entonces.

Según la gobernación del departamento, hasta el 31 de agosto de este 2023 se contabilizaron 84 asesinatos, eso quiere decir que en ese lapso de la tregua desde agosto hasta el mes pasado ocurrieron 15 de estas muertes con base en sus reportes, sin tener en cuenta el de Medicina Legal.



Monseñor Jaramillo también lleva cifras. Dijo que en octubre hubo 11 homicidios y que hasta el 9 de noviembre llevaba 3 en sus cuentas. En otras palabras, desde la tregua de agosto hasta el pasado jueves iban más de 20 muertos en Buenaventura. Explicó que buena parte de las víctimas son de las bandas, aunque reiterando que en su mayoría no han sido en enfrentamientos, sino bajo atentados.

“Antes, a la 5 de la tarde, la gente no salía y ahora sí lo hace. Lo que sucede es que hay muertes selectivas”, dijo el obispo.

Uno de los sectores vulnerables de Buenaventura. Foto: Archivo EL TIEMPO

‘Jerónimo’, como vocero de ‘los Shottas’ que salió ileso del más reciente atentado, ha venido hablando de la necesidad de tener tranquilidad y mejoras en Buenaventura, de no salir a la calle sin pensar que lo pueden matar y a las familias de quienes son parte de la banda. También ha sostenido en estos meses que uno de los últimos pasos podría ser la dejación de las armas, pero si el Gobierno les cumple con alternativas para ese cambio.



Durante toda esta gestión dentro de la premisa de alcanzar la paz total, el Gobierno puso condiciones. A partir del 10 de noviembre empezó el mecanismo de verificación para monitorear la tregua y los ciudadanos serán claves para reportar si ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ violan lo acordado en dejar de lado las fronteras invisibles y balaceras en plena calle. El mecanismo estará vigente durante la nueva tregua. Además, se espera que cesen los atentados entre las bandas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas.

A su vez, arrancó un diálogo metodológico, con el objetivo de identificar las causas de la violencia urbana en la ciudad y contrarrestar las prácticas de economía ilegal, con el narcotráfico y hasta las extorsiones que tampoco se han detenido.

El clamor de los más de 400.000 bonaverenses ya es un grito ahogado. Foto: Archivo EL TIEMPO

El mismo alto comisionado para la Paz expresó: “Los dos grupos armados junto con la delegación del Gobierno empezarán a desarrollar, con base en un acuerdo metodológico, una discusión de asuntos que son importantes, cómo lograr enfrentar las causas y las razones permanentes del ejercicio de la violencia armada en Buenaventura; cómo enfrentar lo que existe detrás de esas expresiones armadas, los asuntos de las economías ilícitas e ilegales y cuáles son las expectativas que los integrantes de estos dos grupos tienen en relación con sus planes y sus proyectos de vida”.

Homicidios en Buenaventura, entre agosto y octubre de 2021 a 2023. Foto: Pares Pacífico con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal

El investigador territorial de la oficina Pacífico de la fundación Pares & Reconciliación, Dennis Arley Huffington, escribió en la página de esta entidad sobre este el Espacio de Conversación Sociojurídica entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ que “la decisión de persistir en la paz por parte de los grupos armados que delinquen en la ciudad adquiere significativa importancia en la comunidad de Buenaventura, donde esperan con ansias la consolidación de la paz”.



Pero anotó: “Este espacio de diálogo se ha convertido en una herramienta para contener los enfrentamientos, careciendo de una planificación clara, por lo que su margen de acción es la inmediatez. Si esta situación persiste, es solo cuestión de tiempo antes de que se reaviven los conflictos armados en los barrios, y es improbable que se logre pacificarlos sin un cambio apropiado”, finalizó.

Sepelio de una niña asesinada en julio pasado en Buenaventura por bala perdida, tras disparos entre bandas. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Dos niños han muerto en la guerra de las bandas

Dos niños, coincidencialmente de 7 años, perdieron la vida en medio del enfrentamiento entre las bandas criminales. El primer caso se dio el primero de julio de este año con la pequeña Kimberly, la hija de Íngrid Quiñónez, quien fue víctima de una bala perdida.



La menor, quien soñaba con ser bailarina, murió al recibir un disparo cuando estaba jugando en el andén, en frente a su casa, tras una disputa entre los grupos en Buenaventura.



La menor vivía en una de las casas del sector llamado R9, donde hubo patrullajes de hombres del Comando de Fuerzas Especiales por la visita en ese mes a la ciudad del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en rechazo a la violencia y buscando salidas.



El otro caso fue con un niño, también de 7 años, que murió por bala perdida. Los hechos sucedieron el pasado 6 de noviembre, cuando se registró un enfrentamiento entre ambas bandas. El pequeño sufrió muerte cerebral y, no obstante los esfuerzos de los médicos de la clínica Santa Sofía, no pudieron salvarlo.



El menor fue identificado por las autoridades como Cristian Andrés Montaño. La balacera se registró entre los sectores de Bajo Caldas y el Nuevo Amanecer, en la comuna 12, de Buenaventura.



Los jóvenes también son víctimas de este flagelo, pues en la primera semana de noviembre, según la Policía, murió asesinado un adolescente de 15 años.



Monseñor Rubén Jaramillo dijo que hay una iniciativa del Gobierno Nacional –‘Jóvenes en paz’– que entrega un millón de pesos mensuales a beneficiarios por temas vulnerables.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI