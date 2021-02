Pelea entre bandas atemoriza a los habitantes de Buenaventura

Una guerra entre bandas criminales de Buenaventura tiene prendidas las alarmas en el puerto y llevó a los ciudadanos a pedir una intervención urgente en el distrito, pues no quieren que se derrame más sangre.



El conflicto es de tal magnitud que las muertes violentas en enero de este año aumentaron en un 200 por ciento con respecto al mismo mes del 2020.



Mientras que en el primer mes del año anterior fueron siete homicidios, este año se presentaron 22.



Ante este panorama provocado por enfrentamientos entre dos grupos pertenecientes a la banda ‘la Local’, que ha llevado incluso a ver hombres armados con fusiles por las calles del puerto, la Defensoría del Pueblo, así como la comunidad, claman por una pronta intervención de las autoridades.



De hecho, desde el jueves se han realizado diferentes manifestaciones en Buenaventura y el Valle del Cauca e incluso se habló de bloquear el puente de acceso al puerto.



“Los enfrentamientos que amenazan a niños, adultos y adultos mayores los llevaron a abandonar sus casas con los pocos objetos que pudieron llevar, para desplazarse a otras zonas de la ciudad”, dijo la Defensoría del Pueblo en una alerta emitida la semana pasada.



Dice la entidad que más de 10 familias abandonaron sus viviendas en los barrios Pampalinda, San Luis, Bellavista, San Francisco, Camilo Torres y Jorge Eliécer Gaitán, en las comunas 10, 12 y 7 del Distrito.

Manifestaciones para exigir más seguridad en el puerto. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

A esto se suma que 14 personas han sido reportadas como desaparecidas, de las cuales 3 aparecieron con vida. De las demás no se tienen noticias.



Esto ha provocado temor en la comunidad, que desde el jueves salió a las calles para exigirle al Estado una verdadera presencia institucional no solo en Buenaventura, sino también en otras localidades del Pacífico.



Algunos habitantes cuentan que esta situación de desplazamiento se ha generado por los enfrentamientos entre las bandas ‘los Shotas’ y ‘los Espartanos’, en sectores como el barrio Juan XXIII, que, según aseguran, es uno de los más afectados.



El alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, afirma que no desconoce la situación de zozobra, violencia y terror que vive el puerto, pero destacó los resultados que han tenido las autoridades en las últimas semanas.



“Son contundentes los resultados que han logrado las autoridades en cuestiones de capturas, armas y presencia. Algunos barrios se encuentran controlados. Hay capturas de cabecillas de las bandas que están haciendo los daños en la zona, se han incautado armas. Sabemos la angustia de la comunidad”, expresó el mandatario bonaverense, que a su vez invitó a que denuncien cualquier atropello de los grupos ilegales.



Entre tanto, Human Rights International anunció que envió una comisión a Buenaventura para documentar el desplazamiento urbano que afecta al puerto.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, el mayor general Jorge Luis Vargas Valencia, explicó a través de un video que en el puerto se han adelantado operativos enfocados en atacar los focos de violencia.

Las autoridades hacen patrullajes por los barrios. Foto: Santiago Saldarriaga

Entre los logros de las autoridades, dijo Vargas, está la captura de 76 personas y la incautación de armas, como 10 fusiles de diferentes calibres, 24 revólveres, 17 pistolas, 3 escopetas, 5 subametralladoras Uzi, un lanzagranadas de 40 milímetros, varias granadas de fragmentación, 324 kilos de clorhidrato de cocaína, entre otros.



De igual forma, tras las manifestaciones de los últimos días, se ha incrementado el pie de fuerza en la ciudad, pero las personas no solo claman por seguridad, también por una presencia integral del Estado.



