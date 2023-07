Tras recorrer los barrios calientes de Buenaventura, escoltado por policías y soldados, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, descartó ayer la militarización como una salida ante el enfrentamiento de las bandas los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’ que sacude al puerto.

La petición la había hecho la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y a Velásquez. “Solicito por favor militarizar todo el Distrito Especial de Buenaventura, de inmediato (...) Es urgente proteger a la comunidad y acabar con las economías ilegales”, dijo Roldán.



Pero el ministro de Defensa, quien presidió además ayer un consejo de seguridad en esta ciudad, descartó la medida a cambio de aumentar el personal de inteligencia en el puerto.



“Vamos a ampliar la capacidad para el control urbano con fuerzas militares e igualmente con la Policía Nacional. El señor director de la Policía ha dispuesto que se ampliará con personal de inteligencia particularmente, pero también habrá un incremento de policías”, dijo tras caminar por la calles del barrio Nuevo Amanecer.

Presencia de soldados y más policías en áreas vulnerables. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El Ministro aclaró que va a haber presencia militar en zonas específicas en el puerto pero enfatizó en que eso “no significa que vayamos a militarizar toda la ciudad”.



Los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’, que libraban una guerra en las calles del puerto, pactaron una tregua de septiembre del 2022 a marzo de este año, que se reflejó una disminución de los homicidios, pero en los últimos tres meses los enfrentamientos volvieron y el mes pasado dejaron 6 muertos, según cifras de la Policía .



Ahora el temor no es solo la guerra entre las dos bandas sino la aparición de nuevos grupos en el puerto.



Sobre esto, Velásquez dijo que no se ha confirmado la existencia de un grupo armado que apareció con armas de largo alcance en un video anunciando que se iba a enfrentar con otra supuesta organización, llamada Nuevo Jalisco. El Ministro aseguró que se ofreció una recompensa que conduzca a la identificación y captura de estas personas.



Sobre los diálogos con las bandas que impulsa el Gobierno con el apoyo de la Diócesis de Buenaventura, el Ministro expresó: "Los pactos entre bandas son pactos entre bandas, la Fuerza Pública no hace pactos con grupos criminales”.



Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura, dijo el miércoles en la Asamblea del Episcopado en Bogotá que ve esos acercamientos con optimismo.



“Esperamos que sea una respuesta a lo que todos hemos estado buscando y es que sea un mecanismo oficial de diálogo entre los grupos armados urbanos, bandas delincuenciales, con el Gobierno Nacional. Ese diálogo seguramente traerá unos acuerdos oficiales, públicos y conocidos, y eso para nosotros es muy importante porque es darle validez social", explicó monseñor Jaramillo en entrevista con EL TIEMPO.



Según detalló el prelado, muchas personas de Buenaventura, entre empresarios y miembros de la sociedad, han manifestado su interés por participar de estas negociaciones, en las que por primera vez participará el Gobierno. "Esperamos que de esto surjan soluciones a largo plazo entre las bandas y no solo un acuerdo entre las bandas, como lo teníamos hasta ahora", manifestó Jaramillo.



A su vez, hay temor de líderes y defensores de derechos humanos, así como de la misma población en cuanto al surgimiento de nuevos grupos o cambios de nombres con posibles disidentes de las bandas que harían los diálogos.



“Es necesario que la paz vuelva a Buenaventura. El objetivo del Gobierno y el de los grupos armados están bien. Pero lo que pido como ciudadana, como madre de familia, como líder es que sea realidad y de todo corazón, con el alto Gobierno de Gustavo Petro y también con la vicepresidenta Francia Márquez, es que la sociedad civil también se comprometa a que la violencia acabe”, comentó la líder Emelda Pretel.



Su voz coincidió con la de muchos líderes y hasta de la alcaldía de Buenaventura, en cuanto a la urgencia de acuerdos humanitarios con las bandas criminales y el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional, después del paro cívico de 2017 a una Buenaventura cansada del olvido estatal, frente a niveles de pobreza que aún persisten.



El secretario de Gobierno de Buenaventura, Arlington Agudelo, agregó que para "sofocar el problema del orden público se requiere inversión social".



Recordó el anhelo de los más de 400.000 bonaverenses sobre las necesidades que aún no han sido resueltas en la ciudad puerto, entre ellas, la de tener agua durante las 24 horas, así como mayor acompañamiento al sector empresarial y comercial para impulsar más empleos.



El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tienen programado visitar hoy el puerto de Buenaventura para hablar con la comunidad y las autoridades locales.



