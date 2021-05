Las claves para el desarrollo de Buenaventura según ProPacífico

La educación pertinente y el apoyo al emprendimiento son fundamentales para que los jóvenes de Buenaventura (Valle del Cauca), tengan las oportunidades que vienen reclamando desde hace décadas.

Así lo considera María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, organización privada, sin ánimo de lucro, que trabaja en pro del desarrollo sostenible de la Región Pacífico, con el apoyo de diferentes actores.



Luego de resaltar que el rol de ProPacífico es esencialmente de articulación, Ulloa explicó que la entidad apoya proyectos sociales de alto impacto en la ciudad, de los cuales se puede beneficiar la población juvenil. Una de esas iniciativas la coordina la Cámara de Comercio de Buenaventura y son los diferentes programas de emprendimiento. Los jóvenes reciben formación y apoyo para comenzar a hacer realidad sus ideas de empresa.



El otro componente está enfocado hacia la formación de los jóvenes en el idioma inglés. Los programas de bilingüismo los articula ProPacífico con las cajas de compensación familiar, no solamente en Buenaventura, sino en los municipios certificados y no certificados en educación del Valle del Cauca. Esta apuesta hace parte de uno de los ejes estratégicos de la organización, Educación, salud y bienestar, y busca aprovechar la inversión extranjera que llega al departamento, a través de los call center.



“En Buenaventura continuamos trabajando pensando en lo que necesita el puerto para ser una ciudad con puerto y no un puerto con ciudad, teniendo en cuenta la importancia de Buenaventura para el país y el departamento”, afirmó la directora de ProPacífico.



Ulloa manifestó que la situación de seguridad de Buenaventura “preocupa y mortifica” a ProPacífico, pero con el trabajo con las comunidades para empujar los proyectos sociales se pueden generar las condiciones para enfrentar esos flagelos, que de todas maneras deben ser enfrentados directamente por las autoridades. “Desde este lado, la sociedad civil, nuestra tarea es seguir trabajando en toda esta agenda tan importante para Buenaventura”, señaló Ulloa.



En cuanto a los proyectos de infraestructura de Buenaventura, la directora de ProPacífico indicó que continúan apoyando la profundización del canal de acceso en la bahía de Buenaventura, para que llegue a la etapa de factibilidad, así como la doble calzada Buga - Buenaventura, que mejorará la competitividad de la ciudad.



