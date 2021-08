En Buenaventura, protesta pacífica de 24 horas contra más de 95 muertes

Transportadores y comerciantes están cansados de la inseguridad en Buenaventura.

No solo de hurtos, sino de extorsiones y homicidios. Es por ello que vienen protestando con un plantón pacífico en contra de la violencia.



Es el 'Plantón por la vida y por la paz' que se fijó de 24 horas para decir basta. No más muertes.



El distrito, de 400.000 habitantes, ya contabilizaba 95 homicidios, solo entre enero y junio de este año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal.



Ante la situación, congresistas como Christian Garcés solicitaron al Gobierno Nacional presencia militar en la ciudad.



A la situación se suma la crisis económica y social. De hecho, líderes del paro cívico de Buenaventura, la gigantesca movilización de 2017, señalan que el presidente Iván Duque no ha cumplido el compromiso de sacar adelante todos los acuerdos, ante el atraso y la pobreza de esta ciudad del Pacífico colombiano.



Eran 204 acuerdos que aunque se establecieron en el gobierno anterior por casi 11 billones de pesos, en este Gobierno se debían asegurar para diferirlos en 10 años.



No obstante, esos 204 acuerdos pasaron a ser 103 en el gobierno de Duque con una nueva ruta crítica que se trazó con la comunidad y dirigentes del paro cívico.



Entre esos acuerdos está el del agua potable durante las 24 horas que la población ha venido reclamando y que sigue esperando.



En la actualidad, buena parte de la ciudad recibe el servicio solo por tres horas diarias y los demás bonaverenses se mantienen sedientos.



Según el Gobierno, de los 103 acuerdos, el 40 por ciento se ha cumplido con inversiones de un billón de pesos y con la contratación del Plan Integral de Desarrollo de Buenaventura por 6.000 millones.



Así mismo, Duque se comprometió en el inicio de su administración en trabajar en el dragado de profundidad para Buenaventura, pues han transcurrido más de dos décadas y los barcos que pueden arribar al que es el segundo puerto más importante del país –después del de Cartagena– lo pueden hacer atracando en el canal de acceso a una profundidad de hasta 12,5 metros en la bahía interna. Son barcos que, justamente, datan de hace 25 años.



En junio de este año, durante una visita al Valle del Cauca, Duque recordó esa promesa y aseguró que ya Buenaventura tiene un dragado de mantenimiento y que el de profundidad tendrá solución antes de finalizar sus cuatro años como jefe de Estado.



