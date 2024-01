En Buenaventura racionan el agua por horas tras intensa sequía

Buenaventura se convirtió en el primer municipio del Valle del Cauca en entrar en un racionamiento por cuenta, en este caso, del fenómeno El Niño.



La medida fue informada a partir de la semana pasada por la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura.



La situación es tan crítica, si se tiene en cuenta que los 400.000 bonaverenses llevan décadas en un racionamiento forzado de cada tres días recogiendo agua, debido a que no cuentan con el servicio diario del líquido potable.



Es la ciudad puerto que aunque está rodeada por agua, está con sed, azotada por la pobreza y ha sufrido efectos de la corrupción por malos manejos de dineros de alcaldías de décadas anteriores.

Es así que ahora cuando haya agua será solo por sectores y no para toda la ciudad puerto, y ya no será todo el día, como ha sido lo usual por más de medio siglo cuando hay el escaso abastecimiento, sino por tres o cuatro horas. La medida se empieza a aplicar a partir de las 9:00 a. m. Se indicó que ya después de las 10:00 p. m. no hay servicio de agua.



Uno de los sectores vulnerables de Buenaventura. Foto: Archivo EL TIEMPO

Desde la semana pasada, cuando se informó la más reciente medida, la empresa de acueducto ha enviado carro tanques a las zonas.



La gerente de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, Enna Rut Cruz, informó en ese momento: “Los niveles del río, para la entrada principal de nuestra bocatoma, están por debajo de un metro. El agua debe llegar a la planta de tratamiento de Venecia. Estamos hablando de 1.200 litros Y hoy están llegando 600 litros por segundo, disminuyendo más del 50 % la posibilidad de tratar agua”.



Es que Buenaventura se abastece de las aguas del río Escalerete.



“Queremos darle a toda la ciudadanía recomendaciones para mitigar esta situación, no dejemos las llaves goteando, disminuyamos el tiempo en las duchas y todas las acciones que podamos implementar serán fundamentales para afrontar esta situación”, dijo la directora de la Oficina Coordinadora para la Prevención y Atención de Desastres en Buenaventura, Diana Vanessa Cabrera.

Población de Buenaventura carga con la crisis por falta de oportunidades Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Mientras en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) informaron que el déficit de lluvias en el Valle podría extenderse hasta marzo próximo, de acuerdo con datos del Ideam, el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, Francisco Tenorio, reiteró el llamado a la ciudadanía para ahorrar agua.



"Estamos trabajando articuladamente, especialmente, con la Comisión de Incendios Forestales, en la cual participan la CVC, Acuavalle, Vallecaucana de Aguas y los prestadores de servicios de agua potable que existen en el Valle del Cauca”, dijo el funcionario.



Señaló que se realiza especial seguimiento a 30 de los 42 municipios del departamento.



De esa cifra hay alerta roja por posible desabastecimiento en Argelia, Bugalagrande, Caicedonia, Buga, La Victoria, Sevilla, Tuluá y Zarzal.



Hay alerta naranja en Alcalá, Andalucía, La Unión, El Águila, Ansermanuevo, Bolívar, Obando, Trujillo, Versalles y Roldanillo.



En el municipio de Yumbo hubo contingencia la semana pasada, debido a que allí, el agua se ha venido agotando por la alta demanda de la población, en medio de la reducción de los caudales.



Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) también hicieron llamado a la población de ahorrar agua y no desperdiciarla.



En la capital del Valle del Cauca no hay, por ahora, riesgo alguno de un racionamiento, pero también piden a la ciudadanía tener conciencia sobre el buen uso del agua, en esta época de sequía.



