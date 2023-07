Las amenazas e intimidaciones por la posible presencia de nuevos grupos armados en Buenaventura ha generado un ambiente de zozobra entre los habitantes de la ciudad puerto.

Antes era solo en algunos sectores, ahora es generalizado. Así lo considera Luis Enrique Prado, líder social y comunitario de la comuna 1.



"Ha sido caótico en el distrito de Buenaventura, en especial en algunos barrios de las comunas 10 y 12, donde ha habido un confinamiento de la comunidad en esos sectores por la alta presencia de grupos armados, por la disputa del territorio donde ha habido enfrentamientos de manera caótica, esto ya no es Buenaventura, parece Afganistán", dijo el líder.



Aseguró que en las horas de la noche y todos los días, la comunidad habla de "niños aterrorizados, jóvenes, hombres y mujeres, mandan alertas por redes sociales, solicitando alerta de las autoridades por el alto índice de violencia en Buenaventura".



"El temor es el latente uno sale y no sabe si pueda volver en cualquier momento en cualquier parte puede verse detonado por una bala asesina", dijo Prado.



Sostuvo que "no debe ser normal en un barrio, 10 o 15 personas estén patrullando con un fusil de largo alcance. Un fusil en el mercado clandestino vale $ 40 o $ 50 millones, pero uno ve jóvenes encapuchados con muchos de ellos".

Explicó que los conflictos armados en Buenaventura pueden durar entre 10 y 15 minutos. Solo cuando llegan las autoridades paran.



"Los conflictos armados en Buenaventura se forman por lo general entre 10 a 15 minutos que es la reacción que tienen las autoridades para poder llegar al territorio. Las autoridades nunca se ha presentado un asesinato de un policía en un enfrentamiento de esos cuando hay presencia de la fuerza pública hay cesa el fuego eso es una disputa de las bandas criminales", comentó el líder.



Con otros líderes coincidió en que hace falta inversión social, en especial, en programas para niños y jóvenes.



"Se le sigue haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que invierta más en el puerto, pues no hay garantías para que esos jóvenes dejen de ser parte de esas bandas criminales porque no se le brinda una oportunidad y la inversión tiene que ser de fondo de manera transversal como tal", comentó Prado.



Cancha de la esperanza

La llegada del ministro de Defensa, Iván Velásquez, este jueves 6 de julio a Buenaventura abarrotó las semiempedradas y angostas calles del barrio El Ruiz.



El alto funcionario quería conocer un lote que la comunidad trata de adaptar, con el fin de que se convierta en una cancha de fútbol y más adelante, en un centro deportivo.



Joani Longa, de personalidad entradora y carismática, es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Ruiz, donde habló con el ministro Velásquez y le contó los planes que tienen con este espacio.



"Se está realizando una obra que es el adecuamiento del escenario deportivo que tenemos en el barrio, que es una cancha que sirve para 12 barrios para escuelas deportivas, dónde cada una tiene alrededor de 150 niños entre 7, 14 y 15 años, entonces se hace un trabajo social con ellos para evitar que estén expuestos a la violencia que se vive actualmente en Buenaventura", detalló Longa.



Adicionalmente contó que en ese espacio realizan clases de baile, actos culturales y folclor de Buenaventura.



Aunque considera que la presencia institucional es muy poca y las promesas de otros gobiernos siempre se han quedado en el aire, no pierde la esperanza de que este proyecto sea una realidad.



"La presencia del Gobierno no ha sido muy visible. Ahora se está notando la presencia del Estado, por eso cuando vienen se está notando las falencias en el servicio del acueducto y el alcantarillado que ya las aguas residuales están sobre las calles y cómo tal la entidad no nos ha prestado atención para solucionarles a la comunidad. No solo lidiamos contra la violencia, sino contra este tipo de problemáticas sociales", finalizó la lideresa.

Clamor por inversión social al ministro de Defensa

Inversión social, seguridad y oportunidades de empleo, fue el común denominador del clamor de los habitantes de Buenaventura, durante la visita del ministro de Defensa, Iván Velázquez.



"Venimos con el director de la Dian, queremos revisar en Buenaventura con la intensidad y necesidad que hay de llegar a los mayores resultados en los temas de contrabando, pero también en los temas de interdicción de las drogas, la mayor incautación que sea posible", dijo el ministro Velásquez.



Ante la propuesta de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, expresó que de momento no se tiene pensado militarizar el puerto sobre el Pacífico, pero aseguró que habrá aumento de la Fuerza Pública.



"Ya se había anunciado la presencia de las fuerzas especiales urbanas para incorporar la presencia de Fuerzas Militares en el puerto, pero igualmente la presencia de investigadores judiciales, así como de la Fuerza Pública, esto no significa que vayamos a militarizar Buenaventura", dijo el funcionario.



En cuanto a las amenazas, aseguró que están verificando la veracidad de los grupos y adelantando labores para dar con los responsables. Además, reiteró la recompensa de hasta $ 200 millones de pesos que hay para dar con su captura.



