En las audiencias de control de garantías, en dos investigaciones, la Fiscalía les imputó cargos a tres hombres por el delito de secuestro extorsivo, extorsión agravada, y extorsión agravada en grado de tentativa.



El Juzgado Quinto Penal de Buenaventura les dictó aseguramiento en establecimiento carcelario. Ninguno se allanó a los cargos.



De acuerdo con una primera investigación, el 30 de marzo de 2022, un hombre conocido como 'Pendiente' se habría comunicado "con el hijo de un ciudadano para informarle que su primo, al que llamó Carlos, lo acusaba de haber embarazado a su hija y que debían acudir a un sitio establecido para 'arreglar el problema'".



En segundo llamado, el hombre "se comunicó con el padre del joven para informarle que debía reunirse con él para arreglar las cosas con el primo, por lo que el hombre se dirigió al sector de Pueblo Nuevo, en la galería. Allí se encontró con alias Pendiente y seis personas más, quienes proceden a amarrarlo e insultarlo".



La víctima fue llevado, al parecer, a un sitio denominado El Cristal donde le dicen que debía entregar 20.000.000 de pesos para quedar en libertad, pagar primero $10.000.000 y luego concertar el sitio de la segunda entrega.



Concertado el pago de la primera cuota para el 1 de abril de 2022, dejaron a la víctima en libertad para que consiguiera el dinero, dice la Fiscalía.



El 1 de abril, 'Pendiente' llegó en un taxi a inmediaciones del sector Casa Blanca del barrio Lleras, "para recibir un sobre de manila con los $10.000.000. La vìctima llegó al sitio con el dinero, pero alias Pendiente se los entregó a...quien conducía el vehículo. Los dos presuntos extorsionistas fueron capturados en flagrancia por servidores del CTI, junto con agentes del Gaula Militar, quienes les leyeron los derechos del capturado".

Extorsión a carro distribuidor de carne

En el segundo caso, hombre conocido como 'Guama' fue judicializado por hechos ocurridos el pasado 30 de marzo en el sector de Pueblo Nuevo, "donde tres empleados de una empresa distribuidora de carne, que realizaban la ruta de entrega del producto en ese sector, fueron abordados por varios hombres que se identificaron como los encargados de la seguridad en la zona".



A los trabajadores les habrían dicho que debían pagar una cuota de 200.000 pesos por el descargue de mercancía y que, como transportaban 5 encargos, debían pagar 1'000.000, o si no se llevaban la mercancía. Uno de los empleados les explicó que ellos no portaban dinero por seguridad, que solo hacían las entregas por encargo.



De acuerdo con el proceso, le dijeron al coordinador que “si no les daba la plata, se iba a morir allí mismo”, por lo que la víctima tomó una varilla y se enfrentó al presunto agresor, siendo apoyado por sus dos compañeros.



Servidores del CTI y agentes del Gaula llegaron al sitio y lograron la captura en flagrancia de 'Guama', mientras los otros hombres emprendían la fuga.

