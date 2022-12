Tras una llamada telefónica sostenida con Manuel, tío de los dos jovenes, quien se hizo cargo de la crianza de Orlin y Walberto, me manifiesta que la policía mató su esperanza, su sobrino.



“Dos balas asesinas me arrebataron a mi sobrino, el artista, The Warrior.” pic.twitter.com/TYoTqob6Le