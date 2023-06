Abril y mayo fueron meses difíciles para Buenaventura. Luego de ocho meses en que los ‘Shottas y los ‘Espartanos’ respetaron el pacto de no agresión con miras a ocupar un lugar en las negociaciones de la ‘paz total’ con el Gobierno Nacional, finalmente en marzo la guerra sin cuartel entre estos grupos volvió a llenar de temor las calles de Buenaventura.



Estos grupos delincuenciales hacían parte de ‘la Local’, una banda creada en 2017 por exintegrantes de ‘los Urabeños’ o ‘clan del Golfo’ y ‘La Empresa’.

Estos dos grupos hicieron un pacto que respetaron por 8meses, pero no se puede hablar de acuerdos porque no hay una mesa instalada ni nada, son solo dos bandos que quieren la paz FACEBOOK

‘Los Espartanos’ tomaron las comunas 1, 2, 3, 4 y 5, que conforman la zona insular de Buenaventura. También se localizan en las comunas 6, 7, 8, 9, 10 y 11, así como en zona de influencia de las playas turísticas de Juanchaco y La Bocana.



‘Los Shottas’, por su parte, eran dueños de las comunas 11 y 12, de la zona continental. En 2021, su poder se concentraba con fuerza en las comunas 7 y 8, pero se debilitaron y cuando quisieron recuperar su zona, se desató la cruenta guerra que dejó varios homicidios.



El 6 de septiembre del 2022, el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, se sentó con los líderes de ambas bandas que han aterrorizado al puerto vallecaucano por más de tres años.



Ese día, monseñor asegura que logró sentarse a dialogar con dos personas cansadas de la guerra. Vio en los ojos de cada uno una genuina preocupación por el futuro de sus hijos. Uno de ellos había llegado a ofrecer hasta 200 millones de pesos por la cabeza del otro.



“Acuerdos no hubo –revela monseñor–. Estos dos grupos hicieron un pacto que respetaron por ocho meses, pero no se puede hablar de acuerdos porque no hay una mesa instalada ni nada, son solo dos bandos que quieren la paz y para eso falta que el Gobierno Nacional apruebe la Ley de Sometimiento a las bandas”.



El pasado 27 de mayo, el obispo de Buenaventura, un delegado del Alto Comisionado para la Paz y miembros de organizaciones internacionales lograron sentarse de nuevo con estos grupos y en la última semana solo se ha registrado un homicidio relacionado con esta confrontación.



Según monseñor Jaramillo, los últimos dos meses hubo hasta dos muertos a diario, lo que significa que este nuevo compromiso es respetado por las bandas y por eso el llamado al Gobierno Nacional es a que den celeridad a los procesos para empezar a dialogar la ‘paz total’.



“Hablaron conmigo porque saben que mi trabajo desde hace seis años ha sido por la paz y lo social –explica monseñor–. Ellos también quieren la paz y por eso nos reunimos. Confiamos en la ‘paz total’ promovida por el Gobierno Nacional”.

Nuevo intento por fortalecer laboratorio de paz en Buenaventura con Obispo y Alto Comisionado. Foto: Alto Comisionado de Paz

Estamos hablando de 35 muertos mensuales hasta antes del primer pacto. Eso es mucho, porque tuvimos ocho meses en que no pasamos de dos muertes violentas por mes FACEBOOK

El obispo ruega para que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no deje pasar la oportunidad de alcanzar la paz en un municipio que ha sido víctima de los violentos.



“Estamos hablando de 35 muertos mensuales hasta antes del primer pacto –recuerda monseñor–. Eso es mucho, porque tuvimos ocho meses en que no pasamos de dos muertes violentas por mes, y ninguna relacionada con esta guerra”.



Monseñor recuerda que otrora, las calles de Buenaventura se encontraban vacías casi en su totalidad a las 7 de la noche. Nadie podía pasar de un lado a otro por temor a cruzar una ‘frontera invisible’ y ser víctima de alguna de las dos bandas.



Según monseñor, tras la instalación de la mesa de diálogo en la cárcel de Itagüí para dar inicio a las conversaciones con las bandas de Medellín y el valle de Aburrá, se le confirmó que en aproximadamente dos semanas se estaría dando inicio a la mesa en Buenaventura.



Esta mesa, explica, sería más social que jurídica, pues sin la Ley de Sometimiento aún no se puede hablar de nada más. Mientras tanto, el Gobierno Nacional dio comienzo en Antioquia a lo que sería el piloto de estas negociaciones.

En los últimos años se han venido registrando enfrentamientos entre 'Shottas' y Espartanos'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Generar confianza

Es con ellos con quienes debemos trabajar. Los líderes de estas organizaciones están en las cárceles o tienen órdenes de captura y están esperando otro proceso con el Gobierno. FACEBOOK

Monseñor nació en Pereira hace 56 años, desde muy joven sintió la vocación por el servicio que terminó con su vinculación a la iglesia. Soñaba con hacer “un mundo más humano”.



El obispo reconoce que, aunque tiene contacto con líderes como ‘Superbowl’, ‘Jerónimo’ y ‘Gordolindo’, importantes al interior de estas estructuras, su trabajo –acompañado de organizaciones no gubernamentales y por la oficina del Alto Comisionado para la paz– se enfoca en los jóvenes.



“Nosotros generamos confianza acercándonos a los más jóvenes –reconoce monseñor–. Es con ellos con quienes debemos trabajar. Los líderes de estas organizaciones están en las cárceles o tienen órdenes de captura y están esperando otro proceso con el Gobierno. Nosotros queremos salvar a los jóvenes, esto es granito de arena por granito de arena hasta tener la montaña”.



Aunque se ha caracterizado por estar siempre enfocado en todos los procesos con las juventudes, monseñor sostiene que ambos grupos accedieron a empezar una tregua tras el anuncio de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. Luego de ocho meses se rompieron los pactos, pero esta última conversación permite soñar con la ansiada paz.



De ‘Los Espartanos’ fue capturado en el 2017 Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias Mapaya, quien se fugó tras obtener casa por cárcel.



Diego Fernando Bustamante Segura, ‘Diego Optra’, capturado en el 2019 y señalado de ser el jefe de ‘los Shottas’, y Edilberto Riascos Riascos, alias Pepe, cabecilla de ‘los Espartanos’, capturado en septiembre del 2019, permanecen en prisión.

Armamento incautado en Buenaventura a la Segunda Marquetalia. foto: 08/05/2023 Foto: Armada de Colombia

Gracias a diferentes alianzas, se ha conseguido que el Sena y otras organizaciones otorguen cursos de mecánica, electricidad y hasta de belleza para los jóvenes involucrados. Cada grupo tiene hasta 45 personas vinculadas.



A monseñor Jaramillo el mismo comisionado de paz lo nombró por decreto como gestor de paz. Desde entonces, continúa siendo el guardián de este proceso entre los grupos y espera que se puedan cosechar grandes cosas para Buenaventura.



Mientras el Gobierno Nacional da luces sobre el futuro de la paz social, monseñor hace un llamado a que se concreten los acuerdos, pues solo así Buenaventura podrá vivir el crecimiento que necesita.



“En la parte urbana nosotros seguimos con el proceso de paz –explica monseñor–. Mi compromiso es con la gente y con la paz, entonces seguimos enfocados en esto. Aún hay robos o extorsiones y por eso la gente cree que no se está trabajando, pero es notorio cuando entre ellos no se están matando, hay un compromiso y esperamos que este rinda más frutos”.



Gran parte de los líderes de ambos grupos –al igual que los cabecillas en Antioquia– se encuentran en las cárceles y por ahora el proceso se ha enfocado en la parte social con acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero que esperan que pronto haya una resolución en la Ley de Sometimiento para continuar con el proceso.



Según el obispo, hay fines de semana en los que arriban a Buenaventura hasta 7.000 turistas, lo que es una clara muestra de que el proceso ha sido beneficioso para la ciudad.



“Le pido al Gobierno Nacional que agilice el proceso de cese multilateral del conflicto –indica monseñor–. En especial en zona rural. Si cesan los combates va a haber una economía que fluya, necesitamos que vuelva la paz”.



MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA

Redactor - EL TIEMPO- Nación.