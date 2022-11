Solo tres minutos tenía el sacerdote Jhon Reina para elevar el clamor por los más de 400.000 habitantes de Buenaventura de dejar atrás un atraso de cuatro siglos que llevan sobre sus espaldas.

“Presidente, Buenaventura necesita plata y que se cumplan los acuerdos”, le dijo el clérigo al jefe de Estado, Gustavo Petro, en ese recinto del hotel Cosmos Pacífico, durante la visita que el mandatario de los colombianos hizo a este distrito portuario, un mes después de su posesión, en aquel 6 de septiembre de este año.



Han transcurrido cinco años con ya tres presidentes de la República, desde que cientos de personas atiborraron las calles de Buenaventura y declararon el paro cívico para prolongarlo durante 22 días en ese 2017, reclamando soluciones al Gobierno por ese atraso y desesperanza. Es contradictorio con unas 14 millones de toneladas de mercancías, entre importaciones y exportaciones que entran y salen de su aduana para todo el país.



Es que la ciudad con el puerto del Pacífico más importante del territorio nacional aún no encuentra su brújula para pisar tierra segura.



Después del paro cívico, la gente de a pie de este distrito turístico con el obispo de esta ciudad, Rubén Darío Jaramillo, retomó los pasos de su antecesor, monseñor Héctor Epalza, al agitar la bandera por la equidad en Buenaventura con líderes, lideresas y gremios.



Además, está la alianza entre la comunidad con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y las universidades de San Buenaventura, Icesi, Javeriana, Santiago de Cali y Autónoma de Occidente. Todo es el proceso del Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura (PIEDB), del cual, nació el fondo Fonbuenaventura.



Esta es la hoja de ruta que también ha defendido el alcalde titular, Víctor Vidal, quien también hizo parte de la lucha durante el paro del movimiento cívico para llegar a la Alcaldía, en 2019, a buscar ese horizonte de una transformación anhelada por su población que ya con gritos ahogados pide que la saquen de la pobreza, la violencia y de necesidades básicas insatisfechas, como no contar aún con agua y gas, durante las 24 horas del día.



Pero los acuerdos consignados en nueve mesas de trabajo que el padre Reina le recordó al presidente Petro -con ese deseo desde el estómago y el corazón para que en este tercer mandato presidencial sí haya un verdadero avance- van a paso muy lento y así lo reconocen gremios preocupados en el Valle del Cauca.



En un comienzo, cuando Juan Manuel Santos finalizaba su período presidencial en la Casa de Nariño se fijaron 204 acuerdos para luego, en el gobierno del expresidente Iván Duque establecer 176 con carácter prioritario. Se consideraron en 2019. En esos análisis se visualizó la necesidad de casi 11 billones de pesos a lo largo de 10 años, a lo que en la Nación respondieron que la inversión disponible iba ser de 1,6 billones.



Hasta agosto del año pasado se habían invertido apenas 17.000 millones de pesos y en este año, de acuerdo con el comité directivo del paro cívico, esa inversión no superaría los 400.000 millones de pesos.



El sacerdote, como vocero de este comité directivo, aseguró que solo 11 de los 176 acuerdos se han cumplido en estos cinco años y ninguno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el agua ni siquiera en trámite. Eso quiere decir, el 6,3 por ciento de los compromisos y hay 31 acuerdos, parcialmente, cumplidos.



“El gobierno pasado fue muy paquidérmico en atender las necesidades. Por eso, el Estado hoy sigue en deuda con Buenaventura”, dijo el padre Reina al mencionar que hay una obra que podría calificarse como un ‘elefante blanco’ sobre una tubería de 27 pulgadas que se quedó frenada y que requería casi 30.000 millones de pesos.

Pero el tiempo ha pasado y ese acueducto tendría averías por no haberlo retomado, de acuerdo con su explicación, y buscar el arreglo de la tubería costaría más del doble.



“El imaginario que tiene el colombiano de Buenaventura es que es el puerto más importante que tiene Colombia para la importación como para la exportación. Sin embargo, no es solo eso. Tenemos que dejar de pensar que es un puerto con una ciudad, sino que realmente deberíamos estar pensando en una ciudad puerto, una ciudad que tenga atenciones a necesidades de su ciudadanía”, dijo el director ejecutivo de la Unidad Vallecaucana, Daniel López.



“Es un fenómeno de pobreza extrema acumulada con muchas inequidades. Eso genera también unas repercusiones serias en la competitividad de la región y del país”, anotó.

Manifestó la importancia de sacar adelante a Buenaventura que está bajo el manto de economías ilegales, como el narcotráfico.



“Es un problema que repercute a nivel nacional. El tema de los acuerdos está bastante colgado”, añadió López, pero considera que no solo se debe tratar desde la visión del cumplimiento de un pacto, sino la de las problemáticas de la ciudad. Instó a que el Gobierno no retrase más la atención.

‘Plan de Buenaventura está aprobado’



El presidente Petro respondió al sacerdote bonaverense que su gobierno está dispuesto a buscar la plata necesaria y que el Plan tiene todo su respaldo. Pero, el vocero del comité del paro cívico le manifestó que Buenaventura necesita, por lo menos, la inversión de un billón de pesos anuales para alcanzar, como meta al 2040, la transformación deseada. Esa época es significativa para sus habitantes, porque Buenaventura espera cumplir 500 años de fundación.



Así mismo, la vicepresidenta Francia Márquez les ha venido ratificando a Buenaventura, a sus autoridades y al comité del paro cívico que se está trabajando por los compromisos de sacar a Buenaventura de la crisis.



"Estamos viviendo una situación difícil para Buenaventura y en el Valle; esperamos importantes decisiones. Yo, que vengo de un gobierno de la paz, tengo toda la disposición, pero necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional”, expresó la gobernadora Clara Luz Roldán.



“Tenemos la buena noticia que dio la vicepresidenta Márquez, en los diálogos vinculantes en Buenaventura, que el PIEDB quedó finalmente aprobado; es una buena noticia. Sin embargo, los porcentajes de cumplimiento son muy pocos. Alrededor del 6 y el 10 por ciento; se ha avanzado en aspectos puntuales, pero los grandes proyectos, como el acueducto, temas de salud, entre otros productivos no se han dado”, aseveró la directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa.



"Justamente, la insistencia desde ProPacífico y los que hemos estado pendientes de estos asuntos sociales ha sido avanzar en la estructuración de estos proyectos consignados el PIEDB. Es responsabilidad de Fonbuenaventura estructurarlo. En ProPacífico llevamos los últimos meses acompañando a Fonbuenaventura en esa estructuración”, expresó.



La directora Ulloa opinó que el reto y la meta es estructurar, rápidamente, esos proyectos para que finalmente puedan llegar los recursos. “El acueducto tiene los retrasos en el Fondo Somos Todos Pacífico, pero el llamado es avanzar rápidamente en la ejecución, dadas las demoras”.



Entre los 11 acuerdos ejecutados figura el de formación, acompañamiento social a familias en macroproyecto San Antonio. También, el Ministerio del Interior capacitó a una persona en normas de sostenibilidad ambiental.



El comité del paro cívico trabaja en nueve mesas: saneamiento básico y agua potable; ambiente, salud, educación; derechos humanos y garantías y protección; acceso a la justicia, víctimas, protección y memoria; productividad y empleo; cultura, recreación, deporte, juventud y género, y territorio, vivienda e infraestructura.

Buenaventura en tregua y con dudas por alcalde en clínica

El Gobierno Nacional informó en 2021 y a comienzos de 2022, antes de la posesión de Gustavo Petro, que en una ciudad con alcaldes y funcionarios que van y vienen por procesos ante la Fiscalía, esto representa dificultad para cumplir los acuerdos.



En este momento, su alcalde titular, Víctor Hugo Vidal, sufre quebrantos de salud que lo llevaron a una unidad de cuidados intensivos, el mes pasado.



Y otros antecesores son parte de una cadena de cuestionamientos. Es que en Buenaventura son ya seis exalcaldes investigados, cinco de ellos por presunto detrimento del erario público. Sin embargo, la más reciente detención fue la de la exalcaldesa Maby Yineth Viera, quien viene investigada desde el 2021 y se presentó el pasado miércoles ante la Fiscalía por presuntos delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero no tendrían relación con su mandato.



Por presunta corrupción fueron investigados Saulo Quiñones, en 2007 y capturado en 2011, además de José Félix Ocoró Minotta, Bartolo Valencia, Eliécer Arboleda Torres y Freddy Salas Guaitotó.



Además, preocupa el orden público, aunque el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, sigue encabezando el proceso para mantener la tregua en el casco urbano entre las bandas ‘Shottas’ y ‘Espartanos’.



Sin embargo, en Buenaventura hay sectores que ven fragilidad en este pacto, debido a que no hay certeza de qué esperan las bandas del Estado y tampoco es claro cómo quedarían cobijadas por la ley de paz total del presidente Petro.



Entre tanto, el alcalde (e) Mauricio Aguirre informó el mecanismo de búsqueda urgente de cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, como el firmante de paz Wiston Arroyo, tras haber sido secuestrados desde el pasado 4 de noviembre, en zona del río Cajambre por disidentes de las Farc ‘Jaime Martínez’.



