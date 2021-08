En Buenaventura, su gente construye su Plan tras 4 años de paro cívico

Buenaventura, el distrito especial de cuatro siglos de historia y con el puerto más importante del Pacífico, no pierde la esperanza de construir su propia historia. Lo hace con la sabiduría y lucha inagotable de su gente.

De no ser así y de no estar encima del Gobierno Nacional, no se hubiera arrancado un proceso para esa construcción que busca solucionar necesidades tan básicas como la prestación por 24 horas del servicio que aún no tiene,el de alcantarillado porque tampoco lo hay, además de acceso a la educación y al sistema de salud con un hospital con todas condiciones propias del puerto por donde circulan más de 21,5 millones de toneladas de carga cada año, generando más de 16.000 millones de dólares.



La brújula de ese proceso está en el Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura (PIEDB), cuya elaboración está en los compromisos del Gobierno, tras el paro cívico en 2017. En la tarea están el padre Jhon Reina, el ecólogo y experto en planificación territorial Hárrison Cuero y la psicóloga Ivonne Zuluaga.



Solo hace menos de seis meses se facilitaron las bases para definir el Plan que podría requerir inversiones de casi 11 billones para diferirlas a 10 años. Sin embargo, se fijó esa inversión en 1,6 billones disponible y solo se han invertido 17.000 millones.



Ahora bien, como señalan integrantes del equipo para la formulación del PIEDB, el Comité Paro Cívico para Vivir con Dignidad y Paz en el Territorio no ha dejado de estar encima del Gobierno para exigir esos compromisos.



El alcalde Víctor Vidal recordó que el Plan es hijo de ese movimiento cívico y deben participar todos y todas.



El PIEDB es una hoja de ruta para que la ciudad distrito turístico pueda salir de su atraso, cuatro siglos después de su fundación.



Es un instrumento de planificación establecido en la Ley 1874 de ese mismo año, junto con el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura), que finalmente se creó, como lo resaltó la Cámara de Comercio local, para financiar los programas y proyectos en la formulación del Plan.



De acuerdo con Zuluaga y Cuero, del equipo de formulación del PIEDB, y el sacerdote Reina,de dicho Comité del Paro, se sigue trabajando para que el documento sea construido por la gente y no como siempre en el enfoque resultadista.



Al tiempo que la comunidad pide la consolidación y ejecución de la totalidad de los acuerdos, la la participación de la ciudadanía sigue siendo vital.



De hecho, según los gestores del Plan, hay participación comunitaria y de gremios en una alianza entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las universidades de San Buenaventura, Icesi, Javeriana, Santiago de Cali y Autónoma de Occidente.



Cuero explicó que los distintos grupos poblacionales, organizaciones y sectores de la comunidad bonaverense tendrán la oportunidad de participar en la definición de los programas y proyectos que serán financiados con los recursos de Fonbuenaventura para implementar alternativas de solución a las problemáticas estructurales que dieron origen a la movilización ciudadana de hace cuatro años.



El padre Reina dijo que en materia de acueductos, por la presión del Comité del Paro al Estado, se han instalado dos tanques, uno en la planta del río Escalerete y otro en Venecia, además que en la ciudad trabajan en el Plan Maestro de Alcantarillado y hay mejoras en sedes educativas.



En la actualidad, buena parte de la ciudad rodeada de mar y ríos recibe el servicio de agua solo por tres horas diarias y los demás bonaverenses se mantienen sedientos.



Eso es lo que siguen reclamando en las comunidades al Estado que se mantiene lento en el cumplimiento de los compromisos que permitieron levantar el paro cívico de mediados de 2017, como resultado de la unión de la población bonaverense para decir basta ya frente a la indiferencia con Buenaventura.



Es así que de 204 acuerdos suscritos con la anterior Presidencia, frente a la cual estuvo Juan Manuel Santos, en el Ministerio del Interior indicaron que hoy de los compromisos hay 103 acuerdos con ruta crítica. Hasta comienzos de este 2021 había 34 cumplidos.



La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel UIloa, dijo: “Creo que no existe duda de que, efectivamente, los acuerdos de ese paro cívico han tenido algunos atrasos, pero también hay que reconocer que se han dado algunos adelantos en obras que se requerían y que eran parte de esos acuerdos”. Resaltó la creación de Fonbuenaventura.



“Este año tiene una dirección que ha ido avanzando en la estructuración de esos proyectos”.



Desde la Consejería Presidencial para las Regiones, a cargo de Ana María Palau, se plantean inversiones por 6 billones de pesos y que a finales de este año se habrán cumplido 125 de los acuerdos por el Paro de 2017.



En el Ministerio indicaron que se vienen realizando inversiones y que aparte de los acuerdos, el gobierno de Duque estipuló que en Buenaventura se destinarán esos 6 billones de pesos. No obstante, hay dudas porque al mandato le queda solo un año.



En desarrollo del acuerdo de cooperación técnica establecido entre el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, Enterritorio, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fueron vinculados 13 profesionales de diversas disciplinas que tendrán como función facilitar las consultas con las comunidades que darán lugar el PIEDB, y los perfiles de los proyectos priorizados.



