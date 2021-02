Una cadena humana de 21 kilómetros clamó por la paz en Buenaventura

La llovizna no enfrió los ánimos de una larga cadena humana, de blusas, camisetas y camisas blancas', que durante más de tres horas expresó su dolor y rechazo ante los crímenes y las balaceras que los desvelan desde el 30 de diciembre cuando en un recorrido de hombres armados fueron asesinados seis jóvenes.



La movilización, bautizada 'SOS Buenaventura', alargó sus brazos, entre más de 80.000 personas, por las vías principales de esta ciudad donde todos, la mayoría afrocolombianos, al lado de indígenas, mulatos y mestizos, volvieron a esa proclama de 'Buenaventura, no se rinde, carajo'.



La manifestación se extendió a través de la avenida Simón Bolívar, el corredor vial en el puerto de mayor movimiento de comercio exterior de Colombia. La semana pasada había sido un plantón en el puente de El Piñal.



El alcalde Víctor Vidal, quien hizo parte de los voceros del Paro Cívico durante 22 días en 2017, caminó la movilización. "La gente de Buenaventura demuestra que no es violenta, es un pueblo creativo, que está en la ciencia, el estudio, el arte y otras actividades. Hay una violencia que viene de afuera y la golpea. Esta marcha refleja el rechazo a extorsiones, crímenes y desapariciones".



El gobernante sostiene que la llamada banda 'La Local' corresponde a 'Los Urabeños' que vinieron desde hace casi dos décadas a buscar el dominio del territorio para sus fines delictivos.



Las autoridades advierten que las balaceras repetidas durante más de un mes se han dado por una confrontación interna en la banda de 'La Local', entre dos bandos que son 'Espartanos' y Chotas'.



Presente en el desfile, el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Jaramillo, dijo que "hay temor de hablar porque a quien habla lo matan. Las amenazas son algún muy común. Las bandas son tantas, tan fuertes y bien armadas que se camuflan en la comunidad y siguen en su conflicto".

Anotó que la Diócesis participa para apoyar la preocupación ante las muertes, los desplazamientos, las extorsiones, los robos, el narcotráfico y las economías ilegales. También contra la corrupción.



"La salida está en generar intervención social clara y contundente que genere oportunidades desde la educación, el emprendimiento, las oportunidad laborales, en la cultura y el deporte", anotó Leonard Rentería, rapero y líder social.



Rentería se hizo visible cuando en una entrevista en Blu Radio expresó su molestia cuando le cuestionaron sobre un bloqueo al puente de El Piñal. "La gente de Buenaventura está cansada de esta situación. Quiere vivir tranquila, pero no hay garantías. ¿Te parece poco la pobreza en la que viven acá?, 80 por ciento de pobreza. Si no les parece justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho, pues a mí sí. ¿Sabes por qué? Porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa comiendo rico, viviendo bien y tranquilos; nosotros, los que movemos el puerto y trabajamos acá no tenemos buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza, y ahora les parece mal que nosotros taponemos para que nos presten atención. A ustedes lo único que les interesa, por lo que acabo de escuchar, es que la mercancía entre y salga".



Cadena humana por la paz en Buenaventura pic.twitter.com/dQQJ7ZCfJh — Soy de Buenaventura (@soydetura) February 10, 2021

#LosJovenesQuieren un cambio en las condiciones del país. Quieren que la educación sea un derecho universal y no un privilegio, quieren contar con un medio ambiente sostenible desprovisto de la depredación y quieren un país en paz que no los siga asesinado. pic.twitter.com/fxoiTEVW5Q — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) February 10, 2021

En el desfile aparecieron unos jóvenes simulando llevar capuchas pero sus armas eran instrumentos musicales. Wílmer Valencia, uno de los voceros, dijo que “estas son las bandas que queremos aquí, bandas, pero de currulao, de folclor, que enseñen a los niños que el Pacífico tiene instrumentos propios”.



En la movilización se recordó a víctimas como Didier Castillo, un jofven artista, asesinado el martes en Pampalinda.

👉 La @CamaraB_ventura de la mano con la @BturaDe, los comerciantes y empresarios, presente en la Gran Cadena Humana.🙌#SOSBuenaventura pic.twitter.com/JWvM1hRAba — Cámara de Comercio Buenaventura (@CamaraB_ventura) February 10, 2021

"Desde Buenaventura nos unimos como comunidad pacífica a rechazar la violencia en una gran cadena humana #SOSBuenaventura ! Queremos vivir en paz", dijo la presidenta de la Cámara de Comercio del puerto, Angélica Mayolo, quien pide unión y transparencia para sacar adelante esta ciudad vallecaucana.

El gremio del comercio ha sido uno de los más golpeados desde antes de la pandemia. Mayolo detalla que la última encuesta integrada de hogares del 2019 indica que la tasa de desempleo era del 20,3 por ciento, casi diez puntos porcentuales más alto que el promedio del resto del país.

Gracias Buenaventura... Infinitas gracias.

Esto me pone la piel de gallina. Hay una ciudadanía que dice: "BASTAA, basta de robarnos los sueños, queremos vivir en paz" #SOSBuenaventura pic.twitter.com/nZMtHP8JLF — BYCC ✊🏿 (@YeiMosquera) February 10, 2021

El senador Alexander López dijo que los bonaverenses esperan una presencia y respuesta del Presidente porque se siguen ignorando sus necesidades básicas y la falta de oportunidades bajo el predominio de violentos.



El representante a la Cámara Jhon Arley Murillo apuntó que "lo que está ocurriendo en Buenaventura es la muestra de la discriminación y poca atención de los Gobiernos, que históricamente no les ha importado la vida de los habitantes del Pacífico. Lo de ahora ratifica la necesidad de elegir un Presidente Afro en 2022".



"Urge la mirada de todo el país a Buenaventura. El Puerto no puede seguir siendo invisible. Se debe garantizar una solución integral, inversión social y el acompañamiento de las autoridades para combatir la delincuencia y el narcotráfico", escribió la exgobernadora y directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro..

Ofensiva de Policía y Armada

El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas aseguró que se han aplicado cerca de un centenar de capturas, el decomiso de 14 fusiles de diferentes calibres, 49 armas cortas entre pistolas y revólveres, tres escopetas, cinco subametralladoras, una cantidad importante de radios de comunicación, munición, granadas”.

Hoy acompañe a mi gente bella de Buenaventura en las aceras, unido en un profundo rechazo a la violencia. Toda la ciudadanía en una larga cadena que se adhiere a la autopista Simon Bolivar. La defensa es por la vida. pic.twitter.com/gmXPjCgR1d — Leibniz Shamir Hinestroza Riascos (@HShamir24) February 10, 2021

Uno de los detenidos es alias 'Cheo', quien sería cabecilla de 'Los Espartanos' y cercano a 'Fidel, uno de los líderes de la llamada banda 'La Local, que extorsiona en las comunas 3 y 5 de Buenaventura. En el operativo hubo balacera y una persona salió herida.



El coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía de Valle del Cauca, dijo que el detenido es solicitado por homicidios, concierto para delinquir, trafico de armas, desplazamiento forzado y está también requerido por la Fiscalía General de la Nación por los hechos sucedidos el 30 de diciembre de 2020.

#AEstaHora | Acompañamos a toda la comunidad Bonaverence a la manifestación ciudadana #CadenaHumana



Liderada por monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya



Con este acto se busca expresar solidaridad moral, unidad y alianza pacífica en #Buenaventura pic.twitter.com/UDZbbCzqmT — Coronel Jorge Urquijo Sandoval (@DevalPolicia) February 10, 2021

El Alcalde Vidal dijo que se ha pedido esta presencia de la Fuerza Pública para que no sean las bandas las que tengan el dominio del territorio, sino que sean las autoridades y la comunidad las que controlen la actividad en los barrios. Anotó que después se espera que se fortalezcan las respuestas a los compromisos, previstos en una Ley, desde el Paro Cívico del 2017.

