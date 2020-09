Gobernadora del Valle da buenas noticias acerca de su enfermedad

"Me complace contarles que tras un reciente examen en el Centro Médico Imbanaco, no se halló ningún tumor en mi médula ósea, lo cual representa un parte positivo luego de que me diagnosticaron el linfoma No Hodgkin". así comienza el mensaje que dio a conocer este domingo la gobernante a través de sus redes sociales.



La mandataria añadió: "Creo en el poder de la oración y confío que a la par de la ciencia médica, cuando Dios lo disponga, daré testimonio de mi total recuperación. Mil gracias por los buenos deseos y las manifestaciones de cariño que a diario recibo de tantas personas de nuestro departamento, de Colombia y desde diferentes partes del mundo".



Al enterarse de que padecía cáncer, Roldán anunció que iba a seguir el tratamiento "al pie de la letra" y que era optimista en su recuperación.



Finalmente, dijo: "Esas manifestaciones de aliento, de tod@s; me motivan a confiar en que saldremos en victoria de esta dura prueba, y mantendremos con más decisión nuestro trabajo, siempre en virtud del desarrollo del departamento y de la calidad de vida de nuestra comunidad".



