El boxeador caleño Jonathan ‘Momo’ Romero fue herido en un presunto atraco que se registró el pasado 17 de enero en la capital del Valle del Cauca.

El deportista ha relatado que cuando llegaba conduciendo su vehículo a una droguería, a pocas cuadras de su casa, un hombre lo abordó y no le permitió descender del carro. Su objetivo era despojar a Romero de sus pertenencias, entre estas una cadena.



La reacción del ‘Momo’ fue tomar por el cuello al sujeto y este terminó con medio cuerpo metido dentro del carro. El presunto delincuente accionó un arma de fogueo sobre el cuerpo del boxeador y la bala se alojó en una de sus piernas.



“Era un hueco (el que dejó el balazo) que yo en mi vida había visto. Gracias a Dios no hubo daño, me hicieron cuatro operaciones y estuve 15 días hospitalizado", dijo el boxeador.



Después de que le disparó, el sujeto salió corriendo y se subió a una motocicleta, en la cual lo esperaba otro hombre.



El boxeador permaneció dos semanas en un centro médico debido a que por el tamaño de la herida esta se demoró en sanar y cicatrizar.



El ‘Momo’ tiene una competencia en abril próximo, pero no ha podido entrenar a raíz de este hecho.

