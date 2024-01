Valle: botón del pánico cuando una mujer esté en peligro o sea víctima de violencia

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó que la ruta de atención a las violencias por género en el departamento incluirá un botón del pánico para que las autoridades puedan recibir con mayor eficacia un llamado y dar respuesta oportuna.



Así lo señaló la mandataria durante el primer consejo extraordinario de Mujer que definió acciones para enfrentar la situación que en los primeros días del año ha dejado varios hechos que afectan a las vallecaucanas.



En este 2024 van 116 muertes violentas de mujeres en el Valle del Cauca. Algunos casos son el feminicidio de una joven, en Cali, de 18 años, así como el asesinato de una menor, de 13 años, en Buenaventura, y una mujer atacada por su expareja en La Unión, en el norte de la región, caso conocido la semana pasada.

Marcha contra las violencias hacia las mujeres en el país. Foto: EFE. ARCHIVO

Sin embargo, de acuerdo con la secretaría de Equidad, se ha registrado un descenso del 11 % que equivale a nueve casos menos, en comparación con el mismo lapso de de 2023.



El pasado fin de semana, una mujer fue golpeada por su esposo en la calle y sus vecinos grabaron el hecho. Sin embargo, la víctima no interpuso ninguna denuncia contra su cónyuge.



“Ya hay un esclarecimiento de los tres feminicidios registrados este mes y se están identificados los responsables. Pero sobre todo, vamos a fortalecer la Ruta de Atención a la Mujer víctima de violencia de género en Cali y en todos los municipios del Valle. Ese trabajo lo vamos a hacer con los alcaldes, con los comisarios de familia y de la mano de los entes de seguridad”, explicó la gobernadora Toro, frente al trabajo articulado que se está llevando a cabo entre Gobernación, alcaldías, Policía, Fiscalía, comisarías de familia y el sector de la salud.



Una de las principales acciones se centrará en la activación oportuna de la Ruta de Atención para las mujeres en riesgo elevado de feminicidio.



“Van a tener personal especializado en psicología y trabajadores sociales para acompañarlas. Además, la Policía ya está trabajando en un botón de pánico para que puedan activarlo y de esa manera, la autoridad pueda actuar más rápidamente. De otra parte, queremos que en los diez 'consultorios rosa' que hay en los hospitales del departamento y otros centros médicos, se haga una gran ruta de atención”, explicó la gobernadora.

Campaña 'No es hora de callar' contra violencias hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

Dijo que para facilitar la atención a las mujeres víctimas de violencia se unificarán todas las líneas telefónicas donde las mujeres hacen las denuncias, como una central.



“Vamos a unificar criterios y, sobre todo, las cifras de la Policía, Fiscalía y del Observatorio de Género, para de esa manera saber realmente los casos específicos que hay en el Valle", añadió.



"Para el sector rural vamos a contar con el apoyo de las Juntas de Acción Comunal, eso no existía y lo vamos a complementar, porque en esos lugares es muy difícil para las mujeres denunciar”, agregó Toro, quien anunció una gran campaña para que todos los vallecaucanos se sensibilicen en prevención de violencias basadas en género y sobre la importancia de denunciar.



La directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres de la Universidad Icesi, dijo: “Los intentos de feminicidio y los feminicidios consumados esta semana en el Valle del Cauca nos recuerdan que el feminicidio es el último eslabón de un fenómeno estructural que es la violencia de género".



Sostuvo, además: "Tenemos diferencias, desigualdades, brechas económicas, brechas en la participación política, brechas en el disfrute de derechos y en los accesos a la justicia, y toda esta estructura sistemática consistente les transmite a los hombres, a nuestras parejas y a nuestros hijos el falso mensaje de que la vida de las mujeres está a su disposición y les pertenece. Tenemos que hacer acciones paralelas de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y el movimiento social de mujeres para lanzar voces de alarma en contra de esto”.



Sobre el caso de una mujer que no interpuso denuncia, luego de que su esposo la golpeó en una calle en el barrio La Merced, en el norte de Cali, la investigadora Natalia Escobar, también del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, pidió que no se revictimice más a esta víctima, que muy seguramente ya ha sufrido otras agresiones y por ello, está muy asustada.

¿Dónde denunciar violencia de género?

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.



En la secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del departamento se hace un llamado para que las mujeres que sufran violencia de género acudan ante las autoridades que hacen parte de la ruta de atención de estos casos, que está conformada por comisarías de Familia, en casos de violencia psicológica, física y patrimonial.



También, a la Fiscalía, en casos de violencia sexual, física, patrimonial y psicológica; institucionales de salud, por violencia física, psicológica y sexual, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por violencias psicológica, física, patrimonial, y sexual contra niñas y adolescentes.



