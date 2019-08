Bomberos salvan guatín de incendio forestal pero su estado es grave

La guatín, rescatada por los bomberos mientras apagaban el incendio forestal provocado el viernes en el cerro Cristales, cerca de Cristo Rey, en Cali, sobrevivió su primera noche a pesar de sus graves lesiones.



Sin embargo, según el parte médico veterinario del sábado, su pronóstico es muy reservado, informó la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC).

La bombero Luz Adriana Velásquez ,integrante de ,la institución desde hace 20 años, sacó el animal del área de riesgo y esperó a la llegada de una ambulancia para que el animal pudiera ser trasladado en las mejores condiciones a una clínica veterinaria y no fuera llevado en una bolsa.



La socorrista narró que con otros compañeros salieron de la Estación Forestal, a las 4:00 de la tarde, al sector del incendio. El sargento Antonio Montenegro les indicó que fueran a uno de los flancos del incendio. Una hora y media después, cuando revisaban que no se reactivara el fuego, llegaron cerca de la avenida avenida de Los Cerros y vieron que algo rodaba.

"Al detallar vimos que era un guatín, que rodaba, que se golpeaba y que sus ojos se habían quemado. La verdad nos conmovió porque podía ser presa fácil de otros animales o podía haber rodado hasta la avenida. Me costó dificultad atraparlo porque estaba muy asustado. Empezamos a subir y cuando llegamos a las máquinas, la gente mostraba su impacto al ver el sufrimiento del animal por la maldad de los hombres. A mi me conmovió en lo profundo del corazón porque uno puede expresar lo que siente, pero no el animal. Parte de su piel quedó en mi camisa de trabajo. Sé que el guatín está luchando por sobrevivir".

Luz Adriana Velásquez, bombera en Cali Foto: Archivo particular

Juan Camilo Torres, médico veterinario contratado por la CVC, dijo que "se trata de una hembra juvenil que llega con quemaduras de segundo grado en el 90 por ciernto de su cuerpo y quemaduras puntuales de tercer grado en su rostro, dorso y tórax debajo de los brazos. Durante el procedimiento también se encuentran graves lesiones a nivel de mucosas, principalmente la mucosa oral y el sistema respiratorio en las vías superiores y la conjuntiva" J



A la guatín, de 1,5 kilos, le aplicaron un anestésico inhalado y se le limpiaron las lesiones. "Se le aplicó sábila en todo el cuerpo y se le hizo hidratación subcutánea inicialmente con lactato y luego con cloruro de sodio con bicarbonato. Se le administró Tramadol para el dolo durante el procedimiento tuvo monitor de signos vitales y se mantuvo estable. También se le hicieron lavados con solución fisiológica fría para tratar de refrescar al animal. Al final se dejó cubierto completamente con un emplasto de sábila mezclada con crema cicatrizante", dijo el veterinario.



Durante la noche siguió recibiendo atención médico veterinaria y se le aplicó nuevamente Tramadol en la madrugada, además de constante hidratación de la piel.



"En la mañana del sábado ya pudo incorporarse y mantenerse en pie pero no se muestra activo. Continúa con analgésicos y tratamiento tópico (aplicado en la piel) con sábila, crema cicatrizante y vitamina E. Se le da alimentación asistida de una papilla de frutas y suplemento nutricional", explicó Torres.



Admitió que el pronóstico es muy reservado y se está haciendo todo lo posible para mantenerlo con vida y ver cómo evoluciona en los próximos días.



Funcionarios de la CVC visitaron la zona para hacer una primera evaluación de los daños y recomendaron a la comunidad cercana que dejen agua y frutas pues tras el incendio pueden aparecer nuevos animales que quedaron sin hogar. Si se encuentra alguna emergencia se pueden comunicar con el 123 a la Policía o al 119 a los Bomberos.