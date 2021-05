Bomberos hallan cadáver al apagar incendio en noche violenta en Cali

Cuando el Cuerpo de Bomberos buscaba apagar uno de los incendios en la noche del 28 de mayo, en Cali, encontraron un cadáver.



Con este nuevo caso serían siete los muertos en la noche de este viernes, en hecho relacionados con violencia dentro del paro nacional.

Fue a la 9:54 de la noche cuando los Bomberos recibieron la alerta, al tiempo que se registraban otras conflagraciones.



Este caso tiene que ver con el incendio estructural en la calle primera con carrera 52, en el barrio Siloé, Allí funciona el local comercial Dollar City, donde las pérdidas fueron totales y hay riesgo de colapso del techo.



El local está cerca de uno de los puntos de concentraciones de manifestantes en el paro.



En ese momento, los Bomberos reportaron: "En el sitio fue hallado el cuerpo de lo que aparenta ser una persona de sexo masculino".



En la mañana de sábado 29 de mayo, los Bomberos señalaron que el cuerpo es de un hombre, aunque tendría rasgos de afrodescendiente no se puede precisar y es necesario que el Instituto Nacional de Medicina Legal dé el reporte definitivo.



En el organismo de socorro también señalaron que ya les compete a las autoridades pertinentes, como Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, precisar por qué causas murió.



"Cómo está la estructura es difícil determinar. En este momento el cuerpo está en medio de los escombros y es muy difícil reconocer cómo quedó, si murió por inhalación de humo, por asfixia o por quemaduras. Pero lo cierto es que los muchachos de aquí de la zona están muy inquietos por saber qué persona es", explicaron en el organismo de socorro.



Según los Bomberos, luego de averiguar con el personal de seguridad y de Dollar City si la víctima laboraba en el lugar, la empresa informó que no habría sido empleado de este establecimiento comercial.



Los Bomberos informaron que acudieron a verificar que no hubiera condiciones de la estructura calcinada que implicaran riesgo para la comunidad.



El incendio empezó a eso de las 9 de la noche del viernes y fue controlado a las 5 de la mañana de este sábado 29 de mayo con tres máquinas de los Bomberos.



