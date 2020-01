Bomberos de Cali llaman a no agredir a las abejas

El calor no sólo desespera por estos días a los caleños, también a las abejas que van de un lugar a otro y hasta han llegado a viviendas.

Según el jefe de Emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, teniente John Fitzgerald Rodas, “la fuerte ola de calor aumenta los casos de reportes de abejas”.



Con corte al sábado pasado, los Bomberos habían atendido 102 incidentes de control de estos animales.



Uno de los reportes tuvo un desenlace fatal. Se trató de un hombre de 35 años de edad, con síndrome de Down, quien recibió múltiples picaduras en una vivienda del barrio Mariano Ramos, en el oriente. El hombre falleció aunque recibió la atención médica en el Hospital Carlos Carmona.



Según los Bomberos, hay desconocimiento sobre cómo son estos insectos, que tienen enjambres y que juegan un rol fundamental en el equilibrio de la naturaleza porque polinizan.



“Las abejas no son agresivas y los seres humanos podemos convivir con ellas. Hay que saber cómo se mueven en cualquier hábitat. Es importante decirle a la ciudad que las abejitas llegan al árbol, la fachada de la casa o ventana, pero son transitorias. Les recomendamos que las dejen quietas, pues reaccionan si se ven agredidas”, dijo el teniente Fitzgerald Rodas.



Un movimiento brusco, el sonido fuerte de un pito o de un equipo de sonido, si les echan agua o les tiran algún objeto, son acciones que las abejas pueden considerar una agresión.



Rodas enfatizó en que, en caso de toparse con ellas, los ciudadanos pueden reportar “a la línea 119, para orientarlos y así sepan qué hacer”. Los Bomberos suelen acudir para verificar los casos y, si es necesario, intervienen, a la vez que sensibilizan a los ciudadanos para que no las agredan.



El tránsito de estos animales por diferentes espacios de la ciudad podría aumentar, a la par con el calor.



Según la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), “la primera temporada seca del año irá hasta mediados de marzo”. Actualmente, se vive el pico más alto en la disminución de lluvias, que es entre enero y mediados de febrero.



En 2019, los Bomberos atendieron 2.274 casos de abejas, casi 190 al mes.



Entre los síntomas que se pueden presentar después de la picadura de una abeja están el enrojecimiento, la hinchazón y el dolor en la piel. La abeja suele dejar el aguijón incrustado en la piel luego de picar, por lo que no se debe apretar la picadura porque puede tener bolsa con veneno y explotar. En vez de apretar, se recomienda raspar. En personas alérgicas pueden darse síntomas como mareo, labios morados e hinchados, dificultad para respirar, entre otros, ante los cuales se debe acudir de inmediato al médico.



Luisa Bolaños

Periodista ADN Cali