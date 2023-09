No solo los cerros tutelares de Cali se han venido convirtiendo en verdaderos infiernos por cuenta de incendios forestales descomunales.



Desde hace más de tres días, bomberos de los municipios Pradera, Florida y Palmira, en el departamento, así como de Miranda, en el vecino Cauca, vienen luchando por apaciguar dos incendios, ambos devastadores y uno de ellos en un páramo casi inaccesible.

Se trata del páramo Bolo Azul, al cual, desde un comienzo, cuando las autoridades detectaron la emergencia a partir del jueves pasado 7 de septiembre, miembros de organismos de socorro no habían podido llegar.



(Lea también: 'Cali puede aportar en construcción de ruta por retos contra las drogas')

Crece la emergencia en la zona rural de Pradera, Valle. Al incendio forestal que comenzó la tarde del miércoles en el corregimiento Bolo Blanco, se suma otro incendio forestal que se está extendiendo por un páramo en el corregimiento Bolo Azul. #MañanasBLU pic.twitter.com/54OctAQKh4 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 8, 2023

Se trata del páramo Bolo Azul, al cual, desde un comienzo, miembros de organismos de socorro no habían podido llegar FACEBOOK

TWITTER

“Se nos informó acerca de un incendio forestal en el municipio de Pradera, en el corregimiento Bolo Blanco. Nosotros hemos estado pendientes de la situación", dijo el secretario de Gestión del Riesgo y Desastres del Valle, Francisco Tenorio al referirse al primer incendio.



Sin embargo, "este jueves se nos informó de otro incendio forestal y ocurrió en Bolo Azul. En este momento se está atendiendo el incendio en Bolo Blanco que es una zona donde los Bomberos de Pradera en conjunto con los de Palmira, Florida y Miranda, que nos están apoyando, y miembros de la Defensa Civil han podido acceder”, comentó el funcionario.



(Lea también: Capturan a hombre de 70 años por robar un celular en el MIO, ¿podría ir preso?)

#Noti90 Los Bomberos de cuatro municipios del Valle atienden el grave incendio en dos páramos de la zona rural de Pradera.



La conflagración ocurre entre los corregimientos Bolo Blanco y en la zona de Páramo Bolo Azul y lleva más de 24 horas. pic.twitter.com/Meh2BaIXnU — Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) September 7, 2023

Mientras tanto, agregó, la atención en la conflagración que se presenta en la zona de Bolo Azul se ha dificultado porque “es un incendio en páramo. A este incendio no se ha podido llegar al sitio por personal del Cuerpo de Bomberos, ya que el terreno es muy agreste. Es un páramo de difícil acceso”, aseguró.



(Además: Centro comercial de Buenaventura que era de la mafia pasará a los pequeños negociantes)



Es por esto, que “ya nos estamos comunicando con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para contemplar la posibilidad de iniciar el protocolo aéreo debido a situaciones frente al terreno que es muy alto, y los helicópteros Black Hawk UH 60 no pueden llegar tampoco al sitio. Estamos consultando qué acciones vamos a emprender e igualmente apoyar desde la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres”, indicó el titular de la dependencia.



Precisó que no hay una aproximación de las áreas afectadas por la conflagración y pidió a los vallecaucanos evitar las fogatas y quemas al aire libre para así prevenir incendios forestales en el departamento.

Lea más información de Colombia en EL TIEMPO

Joven que recibió patada por tener camiseta roja pide ayuda por daño en moto



Sorprendente: Un hombre conversaba en la calle, llevando una miniuzi



Desgarrador video: desalmados amarraron a dos perritas a una reja y las abandonaron



CALI