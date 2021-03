El infierno que viven Corinto y el norte de Cauca, tras el carro bomba

Antes de que se desatara el infierno por el estallido de un carro bomba, en la esquina de la histórica casona de dos pisos y portones de madera donde funciona la Casa Municipal de Corinto, un grupo de hombres estacionó un vehículo Kía Sportage, de color negro y de placas EHT 310.

Había sido robado el año pasado a esposa de un exfuncionario de la Alcaldía de Cali, en septiembre del año pasado, en un barrio del suroriente de la misma capital vallecaucana.



Eran más de las 3:30 de la tarde, en un día en el que funcionarios de las 18 secretarías de la Alcaldía en la casona seguían con sus labores con atención al público y algunos trataban de dejar organizadas las oficinas antes de terminar la jornada laboral, al tiempo que locales alrededor del parque estaban abiertos, y la gente iba y venía, caminando o trasladándose en sus vehículos, sobre todo, en motocicletas, en esta localidad de no más de 35.000 habitantes.



Fue cuando la tierra retumbó y hubo una llamarada en esa esquina que se llenó de terror entre escombros por daños en ocho viviendas a lo largo de esa estrecha cuadra de la carrera 9, en pleno corazón de Corinto, un municipio que no supera los 35.000 habitantes.

La Fuerza Pública acordonó la zona y anunció más vigilancia. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Una motocicleta a pocos metros quedó totalmente calcinada y el Kía se redujo a una parte del chasis y un par de llantas en el armazón fragmentado.



La Alcaldía en la Casa Municipal quedó sin energía, al igual que algunos negocios de los alrededores, mientras se escuchaban gritos y algunos corrían buscando alejarse de esa calle de fuego, humo y destrozos como si la hubieran bombardeado.



“¡Una bomba! ¡Es una bomba!”, escuchó uno de los testigos que iba llegando al cruce de la carrera 9 hasta que el suelo lo sacudió y frenó su paso.



En la Alcaldía estaban decenas de funcionarios, entre ellos, Daniel Moncayo, de 36 años y secretario de Planeación de la población.



Estaba en la Alcaldía, pero la onda expansiva lo alcanzó y lo derribó de inmediato dejándolo con múltiples traumatismos y daños en el tórax y en el estómago.



Al tiempo que se escuchaban sirenas, mientras la motocicleta seguía ardiendo en el costado de la Casa Municipal, Nelson Giraldo, almacenista de 54 años, quedó sangrando en el rostro por las esquirlas, alcanzando uno de sus ojos. También quedó con politraumatismo y lesiones en el tórax.

Panorama de desolación. Foto: Alcaldía de Corinto



Ambos fueron dos de las seis personas más graves de entre los 43 lesionados que dejó el carro bomba, según los informes que el ministro de Defensa, Diego Molano, recibió de la Secretaría de Salud local esa noche de horror.



“Vieron a los tipos del carro, pero fue en cuestión de segundos y luego corrieron”, dice uno de los testigos. No da su nombre porque en Corinto ronda el miedo, no ahora, sino de años atrás, desde que grupos de crimen organizado se han afianzado en alianzas con narcotráfico en la zona rural, en un corredor de droga y armas entre Miranda y Toribío.

Por eso, las autoridades hablan de que Corinto está dentro del ‘Triángulo de la droga’. Corinto es un punto de control en la comercialización y distribución en esta zona del norte del Cauca, de acuerdo con informes de la misma Policía, Fiscalía y la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga (Unodc).



En ese momento, al hospital local llegaban y afectados, entre ellos, 11 funcionarios de la Alcaldía. Además de los seis heridos de gravedad, 17 personas tenían problemas para escuchar, y 20 más tuvieron lesiones leves y contusiones. Ante el estado del secretario de Planeación fue enviado de inmediato a la clínica Fundación Valle del Lili, en Cali y a una hora y media de camino desde Corinto.

La explosión, en un costado de la Casa Municipal, donde está la Alcaldía. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

La alcaldesa de esa localidad, Martha Cecilia Velasco, no estaba en la Alcaldía al momento de la explosión. Se encontraba en Santander de Quilichao, municipio que también está en el norte de Cauca, donde se realizaba en encuentro con 42 alcaldes del departamento, definiendo proyectos.



La mandataria señala que el almacenista está muy delicado y aún no se le ha podido hacer la cirugía. En cuanto al secretario de Planeación se ha ido estabilizando, tras ser intervenido quirúrgicamente.



“Estamos esperando que le reconstruyan el ojo”, dice Velasco.



Otros de los heridos fueron identificados como Karen Pérez, Eunice Delgado, Carolina Rivera, Carolina Henao, Javier Escobar, Lilia Usurriaga, Alba Lucía Usurriaga, Fernando Imbachí y Edwin Calderón.



Horas después del atentado, ocurrido ese 26 de marzo, empezaron a circular panfletos en Corinto en contra de la alcaldesa Velasco.



“Todo sea por la seguridad del pueblo, le pedimos a la alcaldesa que se haga ver porque si no la próxima no será la alcaldía, sino la casa de la alcaldesa, y pongan más seguridad en el pueblo. Le hacemos un llamado y si no cumple, aténgase a las consecuencias”, se lee en la amenaza.

'Ahora a despachar desde la Biblioteca'

La alcaldesa dice que la casona de la Casa Municipal quedó con múltiples daños, entre ellos, el desprendimiento del techo y de algunas paredes. Se teme que toda la construcción haya quedado frágil, teniendo en cuenta que la vivienda tiene 80 años.



“Toca buscar una sede para seguir laborando”, dice la alcaldesa. No podemos seguir utilizando la Alcaldía, en estos momentos correríamos riesgos porque tuvo mucho mucha afectación.Vamos a hacer los traslados a la Casa de la Cultura y a la Biblioteca municipal, porque no contamos con más espacios para seguir funcionando como administración municipal. Por eso pedimos apoyo del Gobierno Nacional para nuestro municipio”, anota.

El vehículo quedó partido, tras la detonación. Foto: Alcaldía de Corinto

“Pedimos más inversión, apoyo para la recuperación del palacio municipal. Corinto es un municipio de cuarta categoría, los recursos son muy pocos y no tendríamos cómo lograr reparar estas locaciones en nuestro municipio”.



Cuenta que el presidente Iván Duque le brindará acompañamiento con fuerza pública como en inversión social. Es así que el Jefe de Estado y el ministro de Defensa, Diego Molano, enfatizan en que sigue la ofensiva en el Cauca con ocho pelotones de más de 280 uniformados de la Fuerza Pública.

'El carro del atentado fue robado a mi esposa y puse la denuncia'

Al tiempo, el exsubsecretario de Inspección Control y Vigilancia de Cali Jimmy Dranguet dice que el Kía fue robado a su esposa, el 24 de septiembre de 2020, cerca de la 1 de la tarde, en el barrio Ciudad Córdoba de Cali.



“Hicimos la denuncia respectiva. pusimos en conocimiento del público y las autoridades, este incidente. Este vehículo de marca Kía Sportage fue utilizado como carro bomba en el municipio de Corinto. Como pusimos la denuncia y nos acercamos a las autoridades de Policía todo está en el orden desde el punto de vista legal”, sostiene Dranguet, quien informó el hurto por un video que grabó. Dice que recibió reportes oficiales sobre el Kía.



Dranguet resalta la importancia de denunciar todo robo de vehículo que puede ser utilizado, en este caso, de acuerdo con el exfuncionario, para un hecho delictivo, como ocurrió en el norte del Cauca..

“Colombia está unida contra los violentos, que son los enemigos de la paz. Y más cuando aparecen videos tartarinescos de ‘Iván Márquez’ tratando de intimidar al país. ¡Ellos no son revolucionarios de nada! Son delincuentes, criminales, terroristas y los trataremos como tal”, dice Duque.

Hechos en Corinto:

- Acción terrorista indiscriminada contra población civil por parte de disidencias de las FARC 'Columna Móvil Dagoberto Ramos' al mando de alias 'Cejas'

- 43 lesionados (11 funcionarios públicos)

El ministro Molano insiste en que la columna ‘Dagoberto Ramos’, que tiene su centro de control no solo en Corinto, sino en Suárez, en el norte caucano, estaría detrás del carro bomba. Por ello reitera la recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con los culpables del atentado que sacudió a Corinto en una tarde de terror.



Molano reitera que esta acción obedecería a disputas entre los mismos grupos armados organizados, en una afrenta entre la disidencia ‘Dagoberto Ramos’ y el Eln. Sin embargo, el blanco fue el casco urbano, la Alcaldía y la misma población.



La situación empeora en el norte del Cauca, pues fue asesinado el funcionario del CTI de Manizales Mario Fernando Herrera. Había sido secuestrado en la vía entre Santander de Quilichao y Corinto, horas antes del carro bomba.

“El Cauca llora, pero no se rinde. Corinto llora, pero no se rinde", afirma Molano.



“Es un hecho demencial, terrorista”, sostuvo el alto funcionario del Gobierno Nacional.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, afirma que esta semana trasladará su despacho al Cauca para tomar acciones, tras el carro bomba.



“En los últimos 80 días hemos podido incautar más de 140 toneladas de insumos para la producción de narcóticos”, sostuvo el fiscal.



Horas antes del carro bomba hubo hostigamientos de alzados de la ley, en zona rural de Caloto, Caldono y Argelia.



Según la Policía, además de que el grupo ‘Dagoberto Ramos’ se enfrenta con el Eln en el norte del Cauca, también hay disputas de la ‘Jaime Martínez’ y el Sexto Frente de las Farc.



En el norte del Cauca también está el frente 'Andrey Peñaranda Ramírez' del Epl, aliado como las disidencias con fuerzas de narcotraficantes.



Los ‘Pelusos’ también están en esa guerra por cultivos ilícitos y armas, declarada a las disidencias

Daños en las vivienda vecinas de la Casa Municipal. Foto: Alcaldía de Corinto

A su vez hay grupos de paramilitares, como los Gaitanistas



Estos grupos sostienen alianzas con narcotraficantes dentro de una disputa territorial por el manejo de la droga hacia el interior del país y al exterior por aguas del Pacífico, y también de armas. Algunos comparan esta guerra como la que sostenían los antiguos carteles.



Según expertos, pareciera que entre más las autoridades decomisan cocaína aumentan las acciones de los grupos armados organizados para cultivar más. Se estima que esta presencia para siembras ilegales abarcaría unas 100.000 hectáreas en el norte del Cauca..



Unodc de Naciones Unidas advierte en informes que los cultivos disminuyeron en Nariño, Caquetá, Antioquia y Putumayo, pero aumentaron en Cauca, Valle y Catatumbo.



En 2018 fue desactivado un carro bomba en la vía entre Corinto y Caloto, en el norte del Cauca.



El vehículo estaba a unos 200 metros del casco urbano de Corinto. En el automotor fueron encontrados 10 kilogramos de marihuana y un cilindro con explosivos.



En abril del año pasado, hubo un hostigamiento en el barrio La Esmeralda, dentro del mismo casco urbano y en ese momento, la Policía informó que esta acción habría sido en retaliación por la operación militar en la que murieron ocho presuntos integrantes de la ‘Dagoberto Ramos’, en la vereda El Encanto, corregimiento Sinaí, zona rural del municipio Argelia. Esta población está en el sur del Cauca.



MICHEL ROMOLEROUX Y CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSALES DE EL TIEMPO