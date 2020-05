Bloqueos en zona del oriente de Cali por clamor de comida

"Estamos con el estómago pelado". Así dijo uno de los líderes de Calimío-Desepaz, zona en el oriente de Cali, donde algunos habitantes pusieron piedras en vías, a manera de bloqueo en este sábado, 9 de mayo.

Protestan porque piden alimentos para estas comunidades de la ciudad. "No hemos podido trabajar y estamos varados, sin dinero, con deudas, los servicios no se han pagado, tampoco los arriendos y pedimos ayuda. Estamos muy mal y no sabemos qué hacer y para dónde pegar", dijo el líder.

En la Alcaldía señalaron que se siguen entregando alimentos a las 10 zonas establecidas en toda Cali desde que empezó la crisis y la cuarentena obligatoria por parte del Gobierno Nacional. La Administración municipal arrancó con 200.000 mercados, financiados con 60.000 millones de pesos del presupuesto que se reorientaron ante emergencia sanitaria en la capital vallecaucana.



