Propuesta de bloqueo sanitario puso a pensar a Cali y a Jamundí

El puente Guillermo León Valencia entre Cali y Jamundí tiene en vilo al alcalde de la capital vallecaucana, Jorge Iván Ospina. Es que el paso del puente para allá, hacia el vecino municipio, es un corredor obligado de quienes provienen del sur del país, desde Ecuador, pasando por Nariño y subiendo por la vía Panamericana, en Cauca hasta llegar al límite con el Valle.

La preocupación del alcalde de Cali se debe al muy número elevado de casos y muertos en Ecuador por el coronavirus.



Según el mandatario, los migrantes están caminando por el territorio nacional, no solo ecuatorianos, sino también otros extranjeros.

De allí que Ospina le hizo esa invitación al alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, de hacer en el puente Guillermo León Valencia un bloqueo sanitario. Esto significa, como lo dijo el alcade Ospina, que miembros de salud confirmen si tienen el virus o revisen a esos posibles ciudadanos que transiten del Cauca hacia el Valle, con apoyo de la Fuerza Pública. Esta invitación como iniciativa, también la formuló Ospina a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Ospina dijo que la medida no es para tomarla de inmediato, porque señaló que, en efecto, requiere una autorización de la Gobernación y todo un trabajo coordinado.

“Lo he dicho muchas veces, en el hermano pueblo ecuatoriano, la epidemia ha sido realmente drástica. Las personas que han muerto se cuentan por miles. Lo que pasa cuando en un territorio se desdobla la epidemia, es que la gente huye. Ecuatorianos, colombianos que vivían en Ecuador, venezolanos, peruanos, mexicanos están ingresando por la frontera sur y se están dirigiendo a la ciudad de Cali”, dijo Ospina. “Nosotros evacuamos a 800 venezolanos no hace cuatro días”, sostuvo.



No obstante, el alcalde de Jamundí respondió que también le preocupa el ingreso de migrantes por el riesgo de contagio, pero indicó que se requiere un permiso del mismo Gobierno Nacional porque podría entenderse que es un bloqueo en la vía y eso no está permitido. Ramírez dijo que hay puestos de control de Policía y se espera que tengan más elementos de bioseguridad para seguir.



