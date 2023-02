El paso entre Valle del Cauca y Cauca quedó cerrado desde la madrugada ante una protesta en la que se reclama que se cumpla con servicios para estudiantes de instituciones oficiales.

Desde las 6:00 de la mañana del 6 de febrero, un grupo de personas salió a protestar en la carretera Panamericana, entre los municipios de Jamundí, sur del Valle, hacia el norte del Cauca.



Los manifestantes dicen que son padres y madres de familia cuyos hijos no tienen el transporte escolar. En unos casos, para el recorrido a centros educativos, deben atravesar una vía de alto movimiento de vehículos.



Jhon Jairo Jurado, uno de los voceros de la protesta, asegura que han ido de 'mesa en mesa' para diálogos que no solucionan la situación cuando ya se inició el año lectivo en esa localidad.



El comerciante Julián Bedoya, uno de los voceros de la protesta, dijo no hay una respuesta concreta a la petición de las comunidades Terranova, Bonanza y Las Flores. "Tres años en el gobierno, muchos videos y poca atención. Las protestas son el sector de Postobón y Cañasgordas. No es un bloqueo total, sino un plan torruga para que se conozca la situación".



Bedoya, quien fue parte del proyecto del actual gobernante y ha sido amigo desde infancia, dijo que creyó en sus ideas frente a la política tradicional, pero no ha cumplido.



El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, dijo que no entrará en debates con personas que le han pedido beca, carro y otros beneficios.



El gobernante dijo que Jamundí es un municipio al que le ha tocado sortear un crecimiento de su población y que la politiquería, que no ha dado soluciones, ahora pide que se haga en un solo momento.



Explicó que se hizo un proceso para el transporte escolar y se presentaron 11 entidades, pero solo dos pasaron los requerimientos.



Sin embargo, el Alcalde dice que el trámite fue declarado desierto porque uno de los oferentes presentó un documento que sería falso a nombre del Ministerio de Transporte y una Secretaría de Movilidad en Caldas. El otro tendría una falsedad de un documento disciplinario.



Ramírez dijo que siguen 10 días para que los dos proponentes respondan y se verifique la situación, antes de acudir a una instancia de la justicia.



El gobernante dijo que en este mandato se pasó de 16.500 a 21.300 estudiantes. Hasta el 31 de enero estaban pendientes de matricular 530.



Ante el crecimiento urbano hay peticiones para cupos educativos, pero un 60 por ciento de ellos están en zonas ruales como La Liberia, Villacolombia, San Antonio, TImba, Robles, Quinamayo y Villa Paz.



Bedoya dijo que no pertenece a ningún grupo político y que esperaba que el alcalde fuea un cambio, pero no está cumpliendo con lo que se requiere para la comunidad.



El Alcalde insistió en que Jamundí creció en forma exponencial y hay mayores necesidades educativas de salud, educación e inversión social. Le dejaron unas obligaciones pensionales por 32.000 millones, de las que en 10 años pasados solo se pagaron 150 millones. En este gobierno se han entregado 1.485 millones.



En marzo de 2021 se logró que fueran abiertos cupos para 86 docentes y un rector. se tramitan nuevas plazas de educadores.

