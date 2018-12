Bloque Parlamentario del Valle rechazó resultados del Censo

Los congresistas rechazaron la propuesta del Dane en el sentido de habilitar puntos en cinco comunas de Cali para un autocenso, durante este mes de diciembre.

En el Valle hay inconformidad por los resultados preliminares del Dane frente al último censo porque la población bajó, lo que se traduce en menos recursos por concepto de transferencias. Hay un faltante de casi 800.000 personas.



Ante los reclamos el Dane se comprometió a revisar los datos porque reconoció que los encuestadores no llegaron a muchos sitios por problemas de inseguridad.



Lo que propuso es que los habitantes de las comunas 7,13, 14, 15, 16 y 21 de Cali, del 11 al 22 de diciembre, se acerquen a unas mesas de autocenso. Para los congresistas, diciembre es el mes menos propicio porque la gente está en otros quehaceres. Incluso, el congresista Fabio Arroyave propuso que todo el censo se realizara de nuevo.



El Bloque Parlamentario, reunido hoy en Cali, dijo que con esta propuesta se le traslada toda la responsabilidad al ciudadano y la calificó como improvisada e insuficiente, si se tiene en cuenta que la caída de la población censada en Cali y Buenaventura fue entre un 20 y un 30 por ciento.



"Si bien no vamos a aceptar ni el censo como quedó, ni soluciones improvisadas, reiteramos la voluntad de encontrar soluciones vigorosas y robustas que no vulneren los derechos de los ciudadanos del Valle y que reflejen la realidad de cuántos habitantes tiene el departamento y sus municipios", dice el comunicado firmado por el Bloque Parlamentario del Valle.