Las autoridades buscan a quienes circulan panfletos a nombre de los 'cancerberos', una presunta banda criminal que lanzó amenazas contra el proceso electoral de Tuluá.



El miércoles 13 de septiembre, el Tribunal Superior de Buga informó que no enviaría escrutadores ni claveros a esa ciudad el 29 de octubre. Este sábado 16 un consejo de seguridad aseguró que garantiza esa jornada.



Para el alcalde Jhon Jairo Gómez Aguirre, "no hay el más mínimo riesgo de que el 29 de octubre no haya elecciones. Está garantizado el proceso electoral, garantizado el cuidado de los jueces y jurados, y garantizado un plan para que la ciudad recupere su tranquilidad".



La Defensoría del Pueblo rechazó amenazas contra dos medios informativos.

El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez, dijo que la Fuerza Pública, tanto el Ejército como la Policía, asumen el proceso de escrutinios, para prestarles la protección a los jueces que realizan tareas como claveros y escrutadores.



El general Tito Yesid Castellanos, subdirector de la Policía, dijo que se indagan los hechos registrados en Tuluá e indicó que se planteó un sistema en el que la Unidad Nacional de Protección fortalezca los esquemas de seguridad.



El viceministro de Justicia, Camilo Umaña, llamó a las autoridades y a las entidades competentes a brindar garantías a los servidores judiciales de Tuluá que han sido objeto de amenazas y ataques por parte de estructuras criminales.



El secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia, dijo que con la Fuerza Pública, la Gobernación y autoridades garantizarán la seguridad tanto de las elecciones territoriales, así como de los jueces, magistrados, abogados y fiscales.

1/2 Rechazamos las amenazas contra medios de comunicación y periodistas en el municipio de #Tuluá, #ValledelCauca. Hacemos un llamado a los grupos ilegales a no coartar la libertad de prensa. — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 16, 2023

El pasado viernes 15 de septiembre, el Alcalde se solidarizó con dos medios de comunicación que dejaron de emitir sus noticieros habituales tras constantes intimidaciones y amenazas.



El gobernador encargado en el Valle, José Fernando Gil, dijo que "la institucionalidad no va a ceder ante el miedo. Lo que queremos es dar un parte de traquilidad de que estamos articulados con la Fuerza Pública. Las elecciones están plenamente garantizadas en los lugares definidos".



Murcia afirmó que "vamos a realizar las elecciones. Hemos llevado a cabo alrededor de 14 mesas de seguridad, ocho comisiones de seguimiento electoral, a lo largo y ancho del departamento".

