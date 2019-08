‘Bloque’ contra actividades ilegales en el transporte en Cali

Para reforzar controles al transporte informal en Cali, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial envió el Cuerpo Especial para el Control de la Ilegalidad y Siniestralidad (Cecis).



Ese grupo, integrado por 30 agentes, empezó ayer a ejercer acciones con vehículos de transporte público y particular que ofrecen transporte de manera ilegal. También se dedicarán a desmantelar estructuras criminales dedicadas a la ilegalidad en el transporte.

Las tareas se enfocarán en áreas identificadas como críticas como Autopista Suroriental, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Simón Bolívar y la calle 5.



El secretario de Movilidad de Cali, William Camargo, dijo que se retoma un ejercicio que arrancó en julio, como acompañamiento con la Secretaría de Movilidad de la ciudad. “Con estos operativos se han aplicado capturas a personas que ofrecían transporte, sin licencia.En el registro hay 338 procedimientos durante la primera visita del Cuerpo Especial, de los cuales 294 vehículos fueron inmovilizados este año.

Camargo anotó que algunos de quienes buscan eludir los controles acuden a procesos sofisticados como satélites o se agrupan para esos fines.



Este año se han realizado 2.600 procedimientos de inmovilización de vehículos por transporte ilegal y en agosto han sido 223 a vehículos que prestan el transporte informal, de los cuales 113 han sido inmovilizados.



Las autoridades dijeron que los usuarios deben tener en cuenta que la mayoría de estos vehículos no cumplen todas las condiciones técnico-mecánicas adecuadas.

Los vehículos particulares no están obligados a tener póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, para atender eventualidades o accidentes.

Los pasajeros del transporte están a su suerte dado que estos vehículos no están afiliados a ninguna empresa legalmente constituida.



Finalmente, la Secretaría de Movilidad indicó que los vehículos de transporte público legal cuentan con dos pólizas adicionales (contractual y extracontractual) cuyo monto de cobertura supera los valores del Soat, en caso de un accidente dichas pólizas, cubren los gastos médicos.



CALI.