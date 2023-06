La bioingeniera Luis Fernanda Herrera sostiene que desde el 20 de junio el rector de la universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez, se llevó a su hija, de 19 meses de edad, sin tener su custodia.



El biólogo Pérez, en un comunicado, señala que afirmaciones de Herrera son falsas.

A través de un video en redes, Luisa Herrera se presenta como bioingeniera, especialista en temas ambientales, para asegurar que el pasado martes de 20 junio, a las 2:00 de la tarde, Carlos Andrés Pérez, llegó por su hija y debía regresar a las 7:00 de la noche.



"A esa hora me dijo que no me iba a devolver a mi bebé y desde entonces no sé nada de ella. He ido a todas las instancias posibles, he ido a la Policía, a la Fiscalía, al ICBF, donde me han ratificado la custodia a mí, pero él no me entrega a mi bebé”, dice la denunciante.



(Le puede interesar: Deportista caleño y su entrenador están varados en Alemania y denuncian a aerolínea)

De acuerdo con sus palabras, hay tres medidas de protección en contra de Pérez porque habría sido víctima de acoso, difamación y violencia intrafamiliar. Sostuvo que se ha hecho uso de poder económico para causarle daño.



"Denuncié ese maltrato, pero no me escucharon y ya no sé qué hacer para que me devuelvan a mi hija, este es mi último recurso y por favor les pido que me ayuden”, dijo en el video.

#DENUNCIA

“Me está sucediendo una de las peores cosas que le pueden pasar a una madre, su papá Carlos Andrés Pérez Galindo rector de la universidad Santiago de Cali se llevo a mi bebe desde el día de ayer martes 20 junio desde las 2pm y desde ese momento no sé nada ella" pic.twitter.com/nD15ZQ1TBP — Confesiones Univalle Cali Oficial (@cfunivalle) June 22, 2023

En un comunicado, Pérez responde que son afirmaciones falsas y asegura que "un reciente auto de la Fiscalía, emitido el pasado 20 de junio, se le solicita al Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) que "restituya los derechos de la menor debido a que la madre no es garante de tener en custodia a la pequeña, pues se han comprobado una serie de omisiones y acciones que han colocado en riesgo la salud de la niña”.



El académico expone un documento de la Fiscalía, remitido al ICBF, en el que se mencionan puntos sobre lesiones personales o como una mala nutrición.



(Puede leer: Video: mujer enfrentó y detuvo a un ladrón armado en su local mientras llegaba Policía)

Alrededor de presuntas agresiones, Pérez sostiene que nunca vivió ni sostuvo un hogar con Herrera y que las acciones judiciales en su contra han sido archivadas “porque nunca fueron sustentadas en modo, tiempo o lugar”.



El comunicado dice que "debido a esta solicitud de la Fiscalía al ICBF, el padre de la pequeña se dedicó este 21 de junio a adelantar los exámenes médicos pertinentes e incluso a completar el esquema de vacunación que le faltaba a la pequeña, algo que generaba un inminente riesgo a su integridad. Fue precisamente el doctor Carlos Andrés Pérez Galindo quien colocó la denuncia contra la señora Luisa Herrera por los malos tratos contra la pequeña solicitando el restablecimiento de los derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.



(Además, puede leer: Se jodieron bandidos, dice concejal ante fallo que ordena recuperar separador vial)

Pérez señala que la defensoría de familia a cargo no habría velado por el bienestar de la pequeña y en esa situación decidió “no quedarse impávido y actuar de manera urgente para evitar que ocurriera una tragedia”, al llevarse a la menor.

Lea más noticias de Colombia

Prohibido el ingreso de 'los trapos' en los estadios de Cali y Palmira