Ayer, cuando se cumplió un año del inicio del paro nacional, Metrocali, ente gestor del sistema de transporte masivo MIO, puso nuevamente al servicio seis estaciones que hacen parte de la tercera fase de la recuperación de la infraestructura del sistema destruida durante las protestas.

Pero las estaciones del MIO no son la única infraestructura de Cali que está recuperada a 12 meses del estallido social. “Las obras para recuperar los bienes afectados por vandalismo avanzan en el 95 por ciento”, aseguró Carlos Alfonso Salazar, director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (Uaegbs).



Salazar explicó que “con una póliza de daños materiales combinados que nos costó $ 5.196 millones hemos hecho una reclamación de casi $ 36.000 millones para el Distrito. Tuvimos afectación en Catastro municipal, semaforización, cámaras de seguridad, amortiguadores de impacto, esculturas, 15 CAI, monumentos y lugares de espacios públicos”.



El funcionario señaló que a la ciudad no le cuesta un solo peso estos arreglos puesto que todos los bienes del Distrito de Santiago de Cali están debidamente asegurados con la póliza todo riesgo daño material estatal y a través de la oficina de seguros del Distrito se realizó en tiempo record, la respectiva reclamación a la compañía aseguradora.



Catastro: Debido a que el edificio donde funciona fue incendiado en su totalidad, hubo la necesidad, por medio del amparo de la póliza, hacer estudios de sismorresistencia. Esos estudios arrojaron que el tema estructural había sido afectado y era necesario hacer el reforzamiento estructural y actualizar a la norma de sismorresistencia y se espera terminar en un mes.



Semaforización: Con el dinero anticipado de la aseguradora, 21 intersecciones fueron intervenidas y su sistema fue actualizado a la norma de última tecnología, lo que, además, complementará el proyecto movilizador de Cali Inteligente.



Cámaras: se han intervenido 20 intersecciones de cámaras. En total se han instalado unas 80 y estas nuevas cámaras cuentan con reconocimiento facial, más avanzadas de las anteriores y con tecnología de punta adaptada al proyecto de Cali inteligente.



Sin embargo, sucursales bancarias y otros negocios no han sido reabiertos.



Dos estaciones de policía y 15 CAI ya quedaron reparados en un 100 por ciento. Se modernizó su estructura, sus vidrios aumentaron su blindaje de calibre y ahora son mucho más seguros. El mobiliario instalado es completamente nuevo. Tambipen se recuperó el Cali 20.



Los vidrios de la Plazoleta de la caleñidad fueron cambiados y asumidos por la póliza. Las salidas de emergencia del Bulevar del Río fueron modificadas y adaptadas a las normas de sismorresistencia.

