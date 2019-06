Bienes patrimoniales deberán acogerse a normas sismorresistentes

El próximo año se espera que salga el nuevo Código de Normas Sismorresistentes. Las que rigen en la actualidad son del 2010 y una de las novedades es que abordará el caso de los bienes patrimoniales.

“Sacamos una reglamentación que permitirá hacer, en edificaciones patrimoniales, reforzamientos de casas de adobe, bastante novedosa. Con el ministerio de Cultura hicimos mucha investigación hace cuatro años y hoy tenemos un documento que será oficial, logramos obtener unas recomendaciones para poder intervenirlas. Los bienes patrimoniales son muy difíciles de intervenir”, dijo Eduardo Castell, presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.



Lo que no está claro es dónde saldrán los recursos para esos reforzamientos, así que el ministerio de Cultura evalúa cuáles edificaciones patrimoniales se podrían intervenir.



“Hay una referencia americana que es una guía y que utilizamos para introducirla dentro de nuestra normativa y ese documento ha cambiado bastante, entonces, vamos a actualizarnos a esa documentación que es muy importante porque establece qué sistemas estructurales se pueden hacer en el país, con qué requisitos, con qué altura”, señaló Castell.



“En la parte de concretos vamos a estar con la última recomendación del Instituto Americano del Concreto de Estados Unidos con respecto al diseño del concreto en las diferentes zonas de amenaza que tiene el país. La información sobre sismos va cambiando, cada vez los conocemos más”, anotó.



Se pasará de las norma sismorresistentes del 2010 a las nuevas normas del 2020, cambios que se dan cada 10, 12 o 13 años y se dan por los avances que hay y las investigaciones de los eventos que se generan.



“Están en discusión varias cosas, como el comportamiento de los muros delgados, cómo el aumento que debe tener el espesor de los muros va a impactar fuerte la construcción porque debemos construir con mayores especificaciones y eso hará que suban los costos. Al aumentar el tema de la demanda sísmica, que también es un cambio que normalmente se da en estas normas, lo que hace es que el tema del incremento en costos sea considerable”, señaló el director de la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Universidad del Valle, Alejandro Cruz.



En el caso de Cali se cuenta con un mapa de microzonificación sísmica que es un mapa de amenaza que se realizó entre el 2004 y el 2005. Ahora se trabaja en un mapa de riesgo, que ya tiene la amenaza caracterizada, falta caracterizar la vulnerabilidad para avanzar en ese mapa de riesgo sísmico. Ahí está Univalle y el Observatorio Sismológico y Geofísico del Suroccidente.



“Un porcentaje alto de la ciudad está sin normas sismorresistentes, es un porcentaje considerable. Lamentablemente muchas de nuestras edificaciones fueron construidas antes de que existiera un código sismorresistente”, dijo Cruz.



El primer Código salió en 1984, un año después del sismo de Popayán”,



“Hay zonas donde hay más vulnerabilidad, donde hay unas condiciones críticas y eso es un problema no solo en Colombia, sino en el mundo, y es que la gente más pobre está más expuesta porque sus casas, normalmente, no están diseñadas bajo normas sismorresistentes, están muy expuestas ante la opción de un sismo”, apuntó el catedrático.



En Colombia el 85 por ciento de la población habita en zonas de amenaza sísmica alta o media, según la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica. Cali es el centro poblado más denso del occidente localizado en zona de amenaza sísmica alta, según el Estudio General del Reglamento NSR-10. En el 2014 fueron evacuadas dos clínicas y 378 apartamentos.