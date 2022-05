El pasado 2 de mayo, Laura Solarte, una estudiante y profesora, se detuvo en su bicicleta y frenó a los motociclistas que estaban usando el carril exclusivo para las bicicletas.



Ella defendió ese acto porque considera que es un riesgo para quienes usan la ciclorruta y contó que ya había sido arrollada una vez.



En la tarde del lunes 9 de mayo lo que se vivió fue un biciplantón por colectivos que promueven el uso de esos vehículos para la recreación y el deporte.



Esas redes también promocionan el uso de esos senderos para los desplazamientos a sitios de estudio o de trabajo en la capital del Valle del Cauca.



El plantón, que consistía en permanecer con sus ciclas en el bicicarril, fue convocado en la carrera Octava con calle 34, inmediaciones de los barrios El Porvenir, Santander y El Troncal, en la comuna 8, en el nororiente de la ciudad.



Un centenar de biciusarios participaron en ese acto para no permitir que se convierta en un 'motocarril', como le llaman algunos en Cali.



Los colectivos de ciclistas defienden la existencia de los carriles exclusivos, aunque existen comentarios sobre que esos esos espacios tienen un bajo uso en esta ciudad.



Uno de los colectivos escribió: "En poco tiempo contamos más de 100 ciclistas que utilizan los bicicarriles, y aún así se pretende eliminar estos espacios seguros. Logramos defender la seguridad del ciclista en una acción ciudadana colectiva".



John Fredy Bustos López apuntó: "Las motos pasan encima de los tornillos. No se pinchan, no se dañan los amortiguadores, no se caen, ni siquiera reducen la velocidad. Claramente @JorgeIvanOspina tiene un sesgo político que lo pone del lado de los infractores del Código de Tránsito y destructores del bien público".



Anotó que "la bicicleta no es un medio alternativo de transporte para más de 80.000 caleños. Es la única opción porque ni para pagar el MIO alcanza. Desde 1994 la ciudad se ha comprometido con 225 kilómetros en 2021 vamos en 135 kilómetros. El incumplimiento histórico es grande".



Anne Ñuscua, desde redes, escribió: "¿Cómo garantizará la seguridad vial para ciclistas?

@JorgeIvanOspina si pretende quitar los "taches" de los caminos que transitamos".



En 2019 se anunció que la red de ciclorrutas ya disponía de 194 kilómetros, 35 listos para ser entregados y 50 en ejecución.



El proyecto ha tenido sus debates y comentarios como "por la ciclovía en Pance, que ideota acortar los carriles y no veo ciclistas usándola, se ejecutó el presupuesto?".

Laura Solarte, la estudiante y docente que se les atravesó a los motociclistas en el bicicarril, aseguró que su acto era para defender a los biciusuarios.



“Soy la chica que aparece en la ciclorruta de la avenida Cañasgoras. Yo uso ese bicicarril todos los días ya sea para dirigirme a mi trabajo o para ir a estudiar o para entregar los domicilios de mi emprendimiento. Lo primero que debo aclarar es que mi reacción es porque me sentí en peligro”, dijo en un video.

Pidió que su acto pueda servir para motivar una cultura de movilidad para que el respeto sea de todos y todas, usuarios de carro, motos y ciclas sobre las vías en Cali y en Colombia.

