Una joven se bajó de su bicileta y la atravesó en la vía para exigir respeto a motociclistas por invadir el bicicarril, en el sur de Cali.

La escena, que fue viral en redes sociales, corresponde a la avenida Cañasgordas y fue aplaudida como una acción valiente que refleja el llamado de ciclistas por transitar seguros en su propio espacio.



“Soy la chica que aparece en la ciclorruta de la avenida Cañasgordas. Yo uso ese bicicarril todos los días ya sea para dirigirme a mi trabajo o para ir a estudiar o para entregar los domicilios de mi emprendimiento”.

Ella es Laura Solarte, quien en su cuenta de Instagram explicó que se sintió en peligro de accidente. “Mi reacción es porque me sentí en peligro. Yo ya fui atropellada por una moto en la ciclorruta (...) En muchas de las situaciones, los biciusuarios somos de los actores viales más vulnerables (...) Soy consciente de que ningún tipo de agresión debe ser una opción”.



Esta acción corajuda inspiró a un grupo de ciclistas a realizar en Cali campañas cívicas, dirigidas a conductores de motocicletas, carros y hasta ambulancias, pues no solo invaden carriles del MIO.



Esta semana, en los plantones para defender los bicicarriles se presentaron peleas entre ciclistas y motociclistas en la carrera Octava y en el sur.



El secretario de Movilidad distrital, William Vallejo, llama al respeto y al uso de elementos de protección.



La invasión de los bicicarriles por parte de motociclistas se volvió constante en Cali, donde hay 154,7 kilómetros de bicicarriles de 340 planteados en un Plan Maestro, de 2005.



Al tiempo, en el Concejo sacaron adelante la iniciativa de 24 rutas seguras, pensando también en el bienestar de los ciclistas, pero recalcando que los corredores exclusivos para ellos no pueden ser ocupados por otros vehículos por los riesgos de accidentes.



Claro está que conductores de motos y carros también piden más espacios, pues las vías resultan angostas para los desplazamientos.



Pero, si bien, los accidentes de ciclistas habían bajado en un 9 por ciento, en los primeros 8 meses de 2021 frente al mismo lapso del año anterior, de enero al primero de mayo de este 2022 hubo un aumento de estos casos en un 25 por ciento, según datos recogidos por ‘Cali Cómo Vamos’. De 78 muertos en accidentes hasta comienzos de mayo pasado en la ciudad, cinco iban en cicla.



Según el Observatorio de Movilidad de Cali, las intersecciones críticas por accidentes de pedalistas son la avenida Simón Bolívar, la carrera 5N entre calles 62 y 64, en Calima, además, de la carrera 39 entre la autopista Suroriental y la calle 9. No obstante, los accidentes no son el único desafío para los ciclistas.



La seguridad es otro factor. Los atracos a ciclistas en Cali -circulan más de 200.000- son más que todo con arma cortopunzante los jueves, los viernes y los sábados, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad del distrito caleño.



El robo de bicicletas es más crítico los jueves, específicamente, por el halado, indicaron en la Policía.



Para el secretario Vallejo, “la invasión de bicicarriles o peatonales en una ciudad como Cali, donde gran parte de su población se moviliza de estas forma, no solo denota un desconocimiento a las normas, sino un desinterés por parte de los infractores en reconocer en el otro sus derechos y semejanza”.



Resaltó que se registran ocupaciones en las calles 34N, 44N y 52N, en el norte de Cali, además, en la carrera 8, en la misma calle Quinta, y en la calle 44 Norte, entre carreras primera y 15.



“Es momento de implementar completamente las ‘Rutas seguras por Cali’. No podemos seguir cada semana viendo videos lamentables, donde se vulnera la vida y el derecho al deporte. No más miedo y zozobra”, afirmó el director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Edwin Maldonado.



“Estamos garantizando más rutas seguras para deportistas y ciclistas en diferentes sectores de Cali. Tenemos claro que nuestra misión constitucional es velar por la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el comandante de la Policía de Cali, brigadier general Juan Carlos León.



“Nuestra propuesta de ‘Rutas seguras’ se aprobó en el Concejo de Cali. Va dando los primeros resultados. Con presencia de las autoridades y acompañamiento haremos que el deporte en Cali sea más seguro”, sostuvo la concejala Diana Rojas.

Las ‘Rutas seguras’ esperan su despegue en Cali

La implementación de ‘Rutas Seguras’ por Cali está pendiente.



Esta iniciativa, liderada por la concejala Diana Carolina Rojas, que fue aprobada por el Concejo de la ciudad, comprende una serie de rutas que contarán con un acompañamiento integral de la Policía Metropolitana de Cali y la institucionalidad local con actividades.



Este proyecto, que ha adelantado pilotos con resultados favorables, ya cuenta con 24 rutas y 42 puntos de atención que fueron definidos por parte de la Secretaría del Deporte y la Recreación de la ciudad, como lo anunció Rojas en su cuenta de Twitter:

“¡Cada vez las Rutas Seguras por Cali son una realidad! La S. de Deporte ya definió 24 rutas deportivas y 42 puntos de atención con diferentes actividades para los días martes, jueves, sábados y domingos”. La Policía Metropolitana de Cali dispondrá 127 bicicletas para el acompañamiento deportivo. Mientras que la Secretaría de Movilidad, que pide respeto a sus agentes, deberá poner el orden para los desplazamientos.



