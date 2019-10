Beethoven 7:30, al ritmo de jóvenes propuestas

El concierto se hará mañana, a las 7:30 p.m., en la sala Beethoven de Bellas Artes. La entrada es libre.

Con el propósito de crear un estilo de música de cámara de una manera poco convencional, nació, en el año 2017, la idea de crear el Cuarteto Orfeo.



Para darle vida a esta iniciativa, un grupo de jóvenes estudiantes del área de Cuerdas y vientos, de Bellas Artes, se aventuró a mezclar los sonidos de la flauta, con el de la expresividad de las cuerdas.



Como resultado, nació un proyecto de jóvenes músicos de la región, con una propuesta de música de cámara, con gran reconocimiento a nivel internacional, debido a que integra desde elementos clásicos de la era barroca europea hasta la música folclórica colombiana.

Integrantes del Cuarteto Orfeo, que estará en escena. Foto: Bellas Artes

El talento de esta agrupación vallecaucana se podrá apreciar mañana, dentro de la temporada de conciertos Beethoven 7:30, que organiza la institución departamental.

Será una noche de ritmos clásicos y contemporáneos, en los que también estará como invitado el Cuarteto Nogal, proyecto musical nacido en el 2016, bajo la tutoría de Iván León, en el programa de estudios musicales de la Universidad Central de Colombia, como un proyecto de música de cámara.



Dentro de la trayectoria musical del grupo, se destacan sus participaciones en eventos como el Festival Internacional de Cuartetos de Cuerda ‘FestiQ-Artetos’ organizado por el Cuarteto Q-Arte en la Universidad Nacional.



Sus jóvenes integrantes han recibido clases magistrales con reconocidos maestros, entre los que se encuentran, Adrián Chamorro (Colombia), Rubén Coba (Venezuela), Steven Thomas (EE. UU.), Mara Miribung (Italia) y Quatuor Béla (Francia).

Lo que sonará

Sonarán piezas como el ‘Cuarteto de cuerdas No. 4 en C, K. 157’, de Mozart; ‘Cuarteto de cuerdas No. 8 Op. 110 en Cm’, de Dmitri Shostakovich; ‘Cuarte- to para flauta en sol menor’; de Georg Philip Telemann, y ‘Cuarteto para flauta en re mayor’, de Mozart.

CALI.