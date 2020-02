Becas para colombianos que deseen estudiar en Canadá

La University Canada West, UCW, hará presencia este martes 25 de febrero en el marco de ExpoEstudios Cali, que se reunirá en el Hotel Torre de Cali a partir de las 2:00 p. m. hasta las 8:00 p. m. Durante su participación, la UCW mostrará a los estudiantes colombianos su oferta educativa de pregrado y posgrado.

Con respecto al grupo objetivo de la UCW en Colombia, Rafael Minauro, Director Asociado de la UCW dijo que “buscamos muchachos talentosos egresados de bachillerato para pregrados y profesionales con experiencia para nuestro MBA, con un expediente académico sobresaliente y un dominio certificado del idioma inglés”. Y agregó que la UCW está ofreciendo a los estudiantes caleños “un sistema de becas por el cual los colombianos pagan como estudiantes locales; es decir, con descuentos de hasta 60% en los costos académicos”.



Con sede en Vancouver, la UCW se perfila como una universidad emprendedora que brinda a sus estudiantes un espacio multicultural, de exigencia académica y proyección mundial.



El occidente de Canadá es un área económica muy dinámica. Vancouver es una ciudad moderna, estudiantil, industrial y turística. Como capital de la Columbia Británica, se perfila como la puerta de ese país ante el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, con sede en Hong Kong.



En el marco de la vibrante Vancouver se encuentra la University Canada West, una institución independiente, contemporánea, innovadora orientada a los negocios y a la tecnología y multicultural que ofrece títulos de pregrado y posgrado para estudiantes nacionales e internacionales. La universidad es una institución dinámica y en crecimiento, definida por sus estrechas conexiones con la comunidad empresarial y su compromiso con unos excelentes servicios estudiantiles.



Establecida en 2004, UCW ofrece una gama de programas centrados en cada carrera, que incluyen la Licenciatura en Comercio, la Licenciatura en Artes y la Licenciatura en Comunicación Empresarial, el Asociado en Artes y el Master in Business Administration, MBA, con tres énfasis: marketing, financial y leadership.



Los cursos se ofrecen en el campus del centro de Vancouver y también algunos en línea. La oferta de cursos en línea brinda flexibilidad a la educación, lo que permite a aquellos que de otra manera no tienen la oportunidad de obtener títulos en instituciones de educación superior.

Gracias al nivel académico de los estudiantes colombianos, el nuestro es uno de los países objetivo donde la UCW dirige sus esfuerzos. A ellos, agregó Minauro “se les ofrece una formación de alto nivel, con acreditación internacional y grandes ventajas para los estudiantes colombianos”.



Las carreras que se ofrecen a los estudiantes de Cali están centradas en la administración de negocios.



