Murió bebé porque no dejaron pasar ambulancia en un bloqueo

En la madrugada de este domingo se conoció una denuncia sobre la muerte de un bebé que debía ser trasladado de urgencia desde Buenaventura hacia Cali, en el Valle del Cauca.



Sin embargo, la ambulancia, donde la pequeña estaba intubada, se cruzó con uno de los bloqueos que por estos días están instalados en las principales vías del Valle del Cauca, en medio del paro nacional.



(Además: Policía muerto en Cali había recibido condecoraciones por su labor)

Los hechos se presentaron a las 3 de la mañana de este domingo, según un video en el cual hablaría una de las médicas.



"La bebé acaba de fallecer debido a que en La Delfina no nos dejaron pasar. Intentamos reanimarla, la bebé no respondió. Los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, no podíamos hacer transbordo, debido a que la bebé iba intubada", dice la mujer.



(Lea también: Enfrentamientos en Cali habrían dejado tres lesionados)

NOTICIA VALLE 📢

Bebé intubada murió porque no dejaron pasar ambulancia en bloqueo entre Buenaventura y Cali

🔹

Lo más triste fue ver a la mamá llorar con su bebé en el pecho, dijo la enfermera que presenció los hechos pic.twitter.com/46mcqkm6ta — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) May 23, 2021

Y agrega: "Nos devolvemos, están allá tirando los gases lacrimógenos, y luego llegan dos señores en una moto y nos dicen que la ambulancia puede pasar. Conforme íbamos pasando empezaron a tirarnos cosas, explosivas, y gases lacrimógenos".



"Estamos aquí, sin poder devolver a la bebé al hospital y poniendo en peligro nuestras vidas porque estamos siendo atacados. Son las 3:02 de la mañana", concluyó la mujer.



La Secretaría de Salud Pública de Cali se pronunció al respecto y aseguró que situaciones como estas no pueden seguir pasando y exigió respeto por la misión médica.



"Los bloqueos y manifestaciones no pueden poner en riesgo la vida de otros. La misión médica está conformada por quienes día a día trabajan por salvaguardar la salud y la integridad de todos".



(También le recomendamos: Retienen a hombre que habría disparado contra manifestantes en Tuluá)



La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, por su parte, deploró esta situación y la calificó como "la más grave afectación a la misión médica" que se ha presentado en este departamento.



"No solamente obstruyeron el paso del bebé a la unidad de neonatos en Cali sino que impidieron el regreso de los profesionales a seguir adelantando sus servicios en el Hospital Luis Ablanque de la Plata, en Buenaventura", afirmó la funcionaria.



Lesmes agregó que en lo que va del paro ha habido 123 infracciones contra la misión médica, de las cuales 49 se concentran en el ataque a ambulancias y en la dificultad para remitir a pacientes.



"Necesitamos de carácter urgente la movilidad libre de las ambulancias y de la misión médica que además son el transporte de personal y de insumos y la disposición final de residuo hospitalarios", resaltó la Secretaria de Salud del Valle.



(En otras noticias: Con actitud, salud y deporte buscan levantar el ánimo de los caleños)