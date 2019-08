1.350 militares reforzarán seguridad en el Cauca

Debido a la crítica situación del Cauca con amenazas, atentados y asesinatos de líderes sociales, indígenas y afrosdescendientes, el departamento queda con tres batallones.

Uno de ellos se dedicará exclusivamente a combatir el narcotráfico. Así lo afrmó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, al término de un consejo de seguridad llevado a cabo en La casa de la Moneda en Popayán.



El ministro Botero señaló que pese a registrarse presencia de ciudadanos mexicanos, en algunas zonas del norte del Cauca, no se puede hablar de estructuras criminales como carteles.



“Es muy difícil entrar a determinar si son o no los responsables. De todas maneras, son un factor de perturbación, están buscando unos corredores hacia el Pacífico y poder cargar la droga en diferentes modalidades y tratar de sacarla a Centroamérica”, aseveró el ministro.



Sobre las condiciones y esquemas de seguridad de los líderes en Cauca, aseguró que las labores de protección continúan. "El 60 por ciento de la actividad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) está desplegada para proteger líderes sociales”.



En la reunión, donde estuvo el gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo, alcaldes de la región y delegados de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría de Pueblo, gremios y otros sectores, el funcionario dijo que alrededor de más de 1.000 soldados llegarán a la Tercera División del Ejército Nacional para reforzar la seguridad en el Cauca.



"Vendrán alrededor de 450 soldados adicionales para la Tercera División. Viene un batallón contra el narcotráfico que puede tener entre 300 y 600 personas. Va venir un batallón de Fuerzas Especializadas con aproximadamente 300 personas, lo cual nos va permitir atacar duramente algunas organizaciones criminales que hoy en día tienen presencia en el departamento del Cauca", dijo Botero.



“Los uniformados iniciarán actividades en el mes de septiembre”, indicó.



El Ministro también anunció la llegada de funcionarios que capacitarán a los alcaldes en la lucha contra el microtráfico, a partir de estrategias que buscan defender especialmente la juventud, además de tomar medidas de tipo policivos.



Informó que con la Policía Nacional coordinan la presencia de carabineros en municipios previamente focalizados y otros aspectos que permitan atacar a los grupos armados organizados, disidencias de las Farc, Los Pelusos y algunas facciones del Eln.



En cuanto al tema de sustitución, se anunció que se implementará el programa 'Zonas Futuro Nación' que lanzó el presidente Iván Duque, con el objetivo intervenir los territorios más afectados por la violencia, recuperar el control de la institucionalidad y atacar las economías ilícitas.



“Hemos puesto de presente la necesidad de seguir trabajando sustitución, de seguir trabajando con inversión social para que el drama que tienen muchas comunidades, muchas familias que hoy lamentablemente subsisten de estas economías puedan tener otra realidad”, dijo el gobernador Óscar Campo.



La visita de Botero surge a raíz de los combates en Suárez, donde siguen los enfrentamientos entre disidentes y el Ejército que han provocado el confinamiento de 200 familias en las veredas Bella Vista, El Naranjal, Bajo La Esmeralda y Los Mangos.



El alcalde de Suárez, Hernando Ramírez, señaló en que el Ejército está retomando el control de los territorios de la zona rural de esta localidad para que las familias en situación de desplazamiento retornen a sus hogares.



En uno de los choques tras combates contra el grupo armado Estructura Sexta, en la vereda Olivares, el soldado Carlos Mario Manjarrés Padilla resultó herido y fue llevado a una clínica de Cali (Valle) donde se recupera de sus lesiones.



Otro hecho lamentable, ocurrió en horas de la madrugada de este lunes, cuando el soldado Andrés Felipe Echeverri García, oriundo de la ciudad de Cali, al parecer sobrepasó sin previa autorización el límite asignado para adelantar operaciones militares y uno de los encargados de la seguridad de la tropa en ese momento, al percatarse de un movimiento extraño y después de solicitar en varias ocasiones la identificación de la persona y no recibir respuesta, accionó su arma de dotación; lamentablemente causó heridas a su compañero, quien minutos después quedó sin signos vitales.



El pasado sábado, la Defensoría del Pueblo denunció que funcionarios de esa Institución y otras organizaciones quedaron atrapadas en medio de los hostigamientos que se están presentando entre el Ejército y disidencias de las Farc en zona rural de Suárez.



“El momento del descenso, cuando habíamos estado en contacto con más de 200 familias en la misión humanitaria que adelantábamos, quedamos en fuego cruzado cuando el grupo hostigaba a la fuerza pública y posteriormente se escucharon disparos, no importando la presencia de niños, adultos mayores, una situación muy preocupante la que estamos viviendo en el Cauca”, indicó Rossi Martínez Solarte, Defensor regional del Cauca.



Según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, desde el pasado 13 de agosto se han venido presentando fuertes combates entre la Fuerza Pública e integrantes de la estructura Jaime Martínez, lo que ha hecho que campesinos de la zona hayan tenido que movilizarse para buscar refugio.



El líder social y defensor de derechos humanos, Deivin Hurtado, explicó que en estos territorios se encuentran indígenas del resguardo Cerros Tijeras y del Consejo Comunitario Campesino de Asocordillera.



La semana pasada, en medio de esos combates, resultaron heridos varios soldados, entre ellos el Sargento Segundo Álvaro Alexander Hernandez, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército, y oriundo del departamento de Tolima, quien murió cuando era atendido en un centro asistencial.



Las autoridades del departamento del Cauca han identificado que en la zona delinquen disidencias de las Farc, Epl, Eln y otros grupos aún sin identificar.



A estos grupos se les acusa de ataques a comunidades indígenas y de las recientes amenazas contra periodistas que cubren esa región.



El coronel Roger Gómez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, indicó que en este momento la situación en la zona se encuentra controlada y que las vías se encuentran habilitadas y la población se puede desplazar con tranquilidad.



POPAYÁN