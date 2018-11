Bastones, caminadores y sillas de ruedas contra discapacidad en Yumbo

El enfoque del gobierno municipal yumbeño es servir como aporte para una mejor calidad de vida de población vulnerable ante diferentes clases de discapacidad.

El alcalde Carlos Alberto Bejarano Castillo se encargó de la entrega de 57 ayudas técnicas para personas en condición de discapacidad en esta ciudad.



"Es con amor y fraternidad que seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad; esto queda de manifiesto en las entregas que venimos haciendo desde el comienzo de nuestro Gobierno y ahora con el proyecto piloto de inclusión laboral con bipedestación que beneficiará a tres yumbeños usuarios de silla de ruedas quienes podrán trabajar. Esto último nos convierte en un referente nacional de verdaderas oportunidades para la inclusión laboral de esta población”, puntualizó Bejarano Castillo.



En la jornada, que se llevó a cabo en el Concejo Municipal, se entregaron 18 bastones de apoyo, 5 caminadores y 34 sillas de ruedas, entre las que se encuentran arnés y calzón pélvico, bariátrica, neurológica infantil, neurológicas estándar y con arnés y calzón pélvico.

Entrega de ayudas técnicas a 57 personas con discapacidad en Yumbo Foto: Alcaldía de Yumbo

“A esta entrega se le deben sumar las 23 que ya se han aportado en lo corrido del año, desde el Programa Superando Barreras, y queda faltando la entrega de tres bipedestaciones para las personas que venimos apoyando en el proceso de inclusión laboral con la empresa Rómulo”, señaló Fabiola Truque, Secretaria de Bienestar Social y Participación de Yumbo.



“Me parece una excelente labor porque la verdad me ayuda muchísimo con la niña. Ella ya está muy grande y se me hace difícil transportarla. Antes del coche que tengo ahora, la transportaba en uno en donde se le salía la cabecita y los piecitos y me tocó trabajar bastante para conseguirlo; ahora con la silla me ayuda mucho porque yo la averigüé y me costaba un millón de pesos y yo no tengo de donde, y lo mejor es que en lo neurológico le ayudará bastante”, dijo Laura Medina madre de Briana Nicole Pérez, niña diagnosticada con parálisis cerebral y epilepsia, a quien se le hizo entrega de una silla neurológica infantil.