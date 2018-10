Basilia Murillo, una mujer de sazón que rescata la cocina tradicional

Por su exquisitez, toque personal y manera de cocinar, Basilia Murillo, una cocinera ancestral del majestuoso Litoral Pacifico, ha deleitado los paladares de miles de visitantes en su llamativo restaurante ubicado en la Galería La Alameda de la ciudad caleña.

Basilia, una mujer Chocoana de 49 años, lleva aproximadamente 35 años cocinando comida del Pacífico y del Valle. Todas sus exquisitas preparaciones tienen un especial sabor que con el pasar del tiempo la han identificado como una de las mejores cocineras ancestrales de Cali.



En su restaurante 'Comida Típica Valle Pacífico' en La Alameda en el centro de la ciudad, sus platos son los más apetecidos. Todos los días, sacando a adelante su arduo trabajo y cumpliendo con su meta de ser perfecta en cuando a sazón y sabor, atiende alrededor de 150 personas diariamente.



Desde las 6 de la mañana abre su restaurante durante la semana. Los sábados, domingos y festivos su cocina atiende desde las 4 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, pues todas las preparaciones las realiza desde muy temprano por lo que debe tomar descanso en lo que queda del día.



“En la mañana hago caldo de pajarilla, pescadito o carne sudada y sobre barriga. Para el almuerzo a los clientes les gusta su cazuela de mariscos, trucha asada, la comida criolla del Valle y más platos típicos del Pacífico”, manifestó Basilia.

El arroz endiablado es uno de los platos tradicionales que prepara Basilia en su restaurante. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

Todo lo que sabe sobre cocina lo aprendió de su tío y la esposa. Sus hermanas Patricia, Graciela y Francia Murillo también aprendieron el arte de la cocina y laboran con ella en el restaurante. Al rededor de 12 personas le ayudan en su restaurante, casi todos miembros de su familia.



"Mi hija Diana Castro Murillo tiene 18 años y gracias a Dios ha seguido mis mismos pasos. Es apasionada por los saberes y sabores de su tierra", añadió la cocinera Basilia.



Su motivación por aprender cada día y ser la mejor cocinera, la cautivó a estudiar Técnica en Cocina en 2013 en el Sena. Por otra parte, ha logrado difundir y compartir su cocina tradicional en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que se realiza cada año en la ciudad.

El amor por su cocina lo demuestra cada día a la hora de hacer exquisitos platos para sus clientes. Foto: Juan B. Díaz. EL TIEMPO

Por su maravillosa cocina y su constate entusiasmo por ser mejor cada día, estuvo como invitada especial en el 'Alimentarte Festival Food' que se llevó a cabo el pasado mes de agosto en Bogotá, para compartir y enseñar todos sus saberes de la cocina tradicional del Litoral Pacífico.



El festival que cumplió con éxito su versión número 16, ha ido incorporando elementos a medida de que ha promovido el producto gastronómico local. Desde hace tres años propuso a su público no solo ir a comer, sino también poder antojarse de toda la variedad de ingredientes.



Durante el festival tuvo que hacer una inducción en vivo para enseñar un plato típico de su región a 350 personas que estuvieron presentes en el evento. Arroz con coco, encocada de camarón y tostadas de plátano fue su plato estrella.

Durante el festival Basilia pudo cocinar al lado del reconocido chef internacional Harry Sasson. Foto: Archivo particular. Facebook de Basilia

Este encuentro fue la primera presentación para Basilia ante chefs reconocidos y público en vivo.



¿Cuál fue su aprendizaje en el festival?

Muchas personas como yo, que desde su casa han aprendido a ser cocineros empíricos y ahora son chef reconocidos son de una personalidad humilde y encantadora y también aprendí que no hay que dejar que 'la fama se le suba a la cabeza', porque puedes ser famoso pero no sabes tratar a una persona.



¿Cómo se sintió haciendo una preparación en vivo?

Nerviosa y más por estar al lado de un reconocido chef como Harry Sasson cocinando conmigo, pero el encuentro me sirvió para aprender y ser mejor. Me sentí orgullosa de poder expresar todos mis conocimientos, saberes, sabores y pensamientos entorno a la cocina de mi región, que tanto quiero.