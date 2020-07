Barrio del sur de Cali, cansado de los robos

Habitantes del barrio Valle del Lili aseguraron que están cansados de los robos frecuentes en esta zona del sur de Cali.

De acuerdo con la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, Rocío Ruiz, ya no saben qué caminos tomar, pues sostuvo que la comunidad ha enviado oficios y comunicados a la Alcaldía de la capital vallecaucana y no habrían tenido respuesta a sus peticiones.

“Somos una comunidad de más de 35.000 habitantes. No es posible que apenas haya dos cuadrantes de Policía, es decir, cuatro agentes para toda esta población”, dijo la líder comunitaria.



Ricardo Rincón, uno de los moradores del Valle del Lili, manifestó que hace 12 años no han podido contar con soluciones de parte de las alcaldías de turno.



“No encontramos eco en la Secretaría de Seguridad de Cali, y la Policía hace el trabajo lo más fuerte que tiene, pero no contamos con muchos policías”, dijo.



En la Secretaría de Seguridad del municipio indicaron que la Policía viene aplicando medidas. No obstante, anunció más vigilancia.



CALI