Tras caos en Tuluá, 'La Inmaculada' dice que quiere ser parte del proceso de paz total

La banda 'La Inmaculada' puso a circular un nuevo panfleto en el que señala que sus miembros quieren ser escuchados para ser parte de un proceso similar al que se presenta en Buenaventura con la bandas criminales 'Shottas' y 'Espartanos'.



Este grupo criminal fue señalado por las autoridades como el responsable del caos que vivieron más de 200.000 tulueños el pasado 10 de febrero, hechos que dejaron dos muertos y cuatro heridos, entre ellos, un niño de 12 meses y dos mujeres, una de ellas está embarazada. El cuarto herido es un agente de tránsito que fue blanco de un atentado horas antes del segundo atentado que le arrebató la vida al guarda César Augusto Hernández, de 51 años.

De hecho, en la misiva se dirigen al alto comisionado de Paz, José Otty Patiño, y al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.



"Una vez más les decimos solo queremos ser escuchados y reconocidos como parte del conflicto, pues no solamente con los grupos guerrilleros se encontrará la paz. Nosotros tenemos en el territorio nacional, el poder en áreas urbanas, como ya lo hemos podido demostrar. No estamos pidiendo dinero ni secretarías ni tampoco nuestra libertad", se lee en el documento.



También dicen: "Solamente queremos ser escuchados, como lo han podido hacer en ocasiones anteriores y entablar una mesa de diálogo para encontrar soluciones como sucedió en Buenaventura o también en la ciudad de Medellín".



Aseguran que desde un principio habrían mostrado "voluntad de parar las armas y entrar en un diálogo".



Pero señalaron que su palabra habría sido subestimada.



También se refieren al presidente Gustavo Petro: "No es un chantaje de nuestra parte, como lo dice el señor presidente, pero les recordamos que antes de que esto sucediera les informamos que hacemos responsable al señor alcalde Vélez de ser él quien está haciendo cerrar todos los negocios", se lee en la misiva.



El pasado 10 de enero cuando se desató el caos, las autoridades buscaron recuperar el control, buscando ofrecer seguridad a los pobladores en Tuluá.



El domingo, 11 de febrero, el presidente Petro le advirtió a la banda criminal 'La Inmaculada', que el Gobierno Nacional no se dejará chantajear por la delincuencia.



"A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el mandatario respondió a los hechos violentos que se registraron en la tarde y noche de este sábado en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, cuando fue atacada por sicarios motorizados una patrulla de ​Tránsit​o, uno de los agentes falleció y otro resultó herido de gravedad, y cinco vehículos y dos motocicletas fueron quemados", informaron en la Presidencia de la República.



Las autoridades atribuyeron estas agresiones a una retaliación por los golpes contra la banda 'La Inmaculada', también conocida como 'La Oficina', tras la captura de sus máximos cabecillas: Mauricio Marín Silva alias 'Nacho' y su hermano Felipe Marín, conocido con el alias de 'Pipe'.



Frente a estas acciones, el jefe de Estado respondió en un trino de su red social X: “La banda La Inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje".



Debido a la situación de orden público, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, decretó el toque de queda desde las 11 p. m. del sábado, y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, ordenó la militarización del municipio con 162 uniformados de la Tercera División del Ejército.



Al término de un consejo de seguridad realizado en la tarde de este domingo en el que participaron autoridades locales y regionales y el Gobierno Nacional, se adoptaron nuevas medidas para garantizar el orden público en el municipio.



El toque de queda se levantó a las 6 a. m. de este 12 de febrero y se prohibió la circulación de motocicletas desde las 10 p. m. hasta las 6:00 a. m. de este martes 13 de este mes. También se reforzará la presencia militar y policial en Tuluá.



El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, aseguró que las autoridades colombianas junto con la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos, iniciarán el proceso de extradición de alias 'Nacho' y alias 'Pipe', máximos cabecilla de 'La Inmaculada', quienes estarían vinculados a actividades del narcotráfico.



Al finalizar el consejo de seguridad se conoció que alias 'Nacho' fue trasladado a la cárcel La Picota, de Bogotá, mientras su hermano, alias 'Pipe' permanece en la penitenciaría de alta seguri​dad de Valledupar.



El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, dijo que este lunes se reportaba normalidad en Tuluá. "Es un reporte de tranquilidad. Destacamos un trabajo coordinado con el Ejército de Colombia. A Tuluá desplazamos 250 hombres de la Policía Nacional que hacen parte del componente de inteligencia de Policía Judicial, ejerciendo el control".



La banda 'La Inmaculada' o 'La oficina de Tuluá' surgió hace unos 16 años. Tomó el nombre de La Inmaculada por el barrio donde emergió con exintegrantes del grupo criminal y narcoparamilitar 'Los rastrojos', encabezado por Luis Enrique Calle Serna, alias Comba.



Fue John Estiven Idrobo, su primer cabecilla y cuando cayó fue sucedido por Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, quien fue capturado en 2015. Era señalado de ordenar homicidios, así como extorsiones y amenazas de muerte, como las que recibió en un tiempo, el exjugador de la Selección Colombia Faustino 'Tino' Asprilla.



